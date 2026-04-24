Prefeitura de Penedo, Codevasf e Arthur Lira anunciam mais de R$ 7 milhões em investimentos para o município Parceria com a Codevasf, viabilizada por emendas do deputado federal Arthur Lira, garante mais de R$ 1,3 milhão em máquinas e veículos e autoriza obras em diversas comunidades do município.

Prefeitura de Penedo, Codevasf e Arthur Lira anunciam mais de R$ 7 milhões em investimentos para o município

Na manhã desta sexta-feira, 24 de abril, a Prefeitura de Penedo realizou uma importante cerimônia de entrega de equipamentos e assinatura de ordem de serviço para pavimentação e recapeamento de ruas em diferentes regiões do município. A ação é resultado da parceria entre a gestão municipal, a Codevasf e o deputado federal Arthur Lira, por meio de emendas parlamentares destinadas ao desenvolvimento de Penedo.

O ato marcou mais uma etapa de fortalecimento da infraestrutura urbana e rural, com investimentos que ampliam a capacidade operacional do município e levam melhorias diretas para a população. Foram entregues mais de R$ 1,3 milhão em equipamentos, incluindo 2 caminhonetes, 2 caminhões, 1 retroescavadeira e 1 trator.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Ronaldo Lopes, do vice-prefeito Valdinho Monteiro, do deputado federal Arthur Lira, do presidente da Câmara de Vereadores de Penedo, Messias da Filó, do superintendente regional da Codevasf, João Paulo Tavares, da diretora da Área de Irrigação e Operações (AI) da Codevasf, Alessandra Cristina Rossin, e do ex-secretário executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, Vereadores, secretários municipais e a população também acompanharam o momento.

Durante a solenidade, Guilherme Lopes destacou a importância da união política para transformar articulação em obras e serviços para quem mais precisa. Em sua fala, ele reforçou que os equipamentos e as ordens de serviço representam o resultado concreto de uma parceria que tem garantido recursos para Penedo.

“Não são só equipamentos. Hoje vão ser assinadas ordens de serviço de calçamento. Isso tudo é fruto de apoio político e de uma união muito importante para Penedo”, afirmou Guilherme Lopes.

O superintendente regional da Codevasf, João Paulo Tavares, também destacou o volume de investimentos destinados ao município, que ultrapassa R$ 7 milhões, somando equipamentos e obras estruturantes. A presença da Codevasf reforça o papel da companhia no desenvolvimento do Baixo São Francisco, especialmente em ações voltadas para infraestrutura, mobilidade e apoio aos municípios.

As obras contemplam ruas com leito natural e vias já existentes em paralelepípedo, com pavimentação e recapeamento previstos para áreas urbanas e povoados. De acordo com a documentação técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão previstas intervenções que somam quase 60 mil m², beneficiando localidades como Acesso à Rua AL 105 e Rua Estudante Roberta Dias, Acesso ao Residencial Odijas e Milton, Avenida Brasil, Mariza Letícia, Cooperativa, Povoado Palmeira Alta, Rua Fasto Colombi, Avenida Brasil no acesso à pista, Acesso ao Campo Redondo, Rua Floriano Rosa na Vila Matias, Rua da Aurora, Praça Santa Luzia e Rua do Sucesso.

O prefeito Ronaldo Lopes ressaltou que os equipamentos vão fortalecer o trabalho diário da Prefeitura em áreas essenciais, como infraestrutura, limpeza urbana e manutenção da cidade. Segundo ele, os caminhões, caminhonetes, retroescavadeira e trator chegam para ampliar a capacidade de resposta da gestão, melhorar os serviços públicos e atender com mais eficiência as demandas da população.

Ronaldo Lopes também destacou a importância das obras de pavimentação para comunidades que enfrentam dificuldades históricas com lama no período chuvoso e poeira no verão. Entre os exemplos citados estão a região da Palmeira Alta, o conjunto Mariza Letícia e acessos estratégicos que interligam áreas importantes do município.

“Tudo isso significa desenvolvimento e progresso para a nossa cidade. São obras que melhoram a vida das pessoas, criam novas conexões e ajudam Penedo a seguir crescendo com planejamento”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.

O vice-prefeito Valdinho Monteiro reforçou a parceria com o deputado federal Arthur Lira e lembrou que o trabalho conjunto tem resultado em avanços importantes para Penedo. Em sua fala, ele destacou que a política precisa ser feita com compromisso, palavra e entrega.

“A maior virtude do político é a palavra e o trabalho. E isso o deputado Arthur Lira tem. Penedo tem testemunha, tem serviço prestado e tem resultado chegando para a população”, declarou Valdinho Monteiro.

Arthur Lira destacou que as emendas parlamentares são instrumentos fundamentais para levar investimentos aos municípios e atender reivindicações da população. O deputado federal afirmou que a atuação em Brasília também tem como missão devolver aos estados e municípios parte dos recursos arrecadados em impostos, por meio de obras, equipamentos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas.

O parlamentar também elogiou a condução da gestão municipal e afirmou que a parceria com Penedo tem como objetivo somar esforços em favor do desenvolvimento. Segundo Arthur Lira, o prefeito Ronaldo Lopes conhece o potencial de crescimento do município e busca ampliar parcerias para garantir novas conquistas.

“Ronaldo é muito diligente, muito competente, muito técnico e sensível aos problemas do seu município. Sabe do potencial de crescimento de Penedo e sabe que precisa alargar as parcerias”, afirmou Arthur Lira.

Durante o evento, o prefeito Ronaldo Lopes fez uma homenagem especial ao deputado federal Arthur Lira. Ele entregou ao parlamentar um exemplar do livro “Hélio Lopes, a distinção do servir”, de Marcos Vasconcelos Filho, obra recém-lançada na FLIPENEDO 2026 e dedicada à história do ex-prefeito e ex-deputado Hélio Lopes, pai de Ronaldo Lopes. O deputado também recebeu um troféu simbolizando os 390 anos de elevação de Penedo à condição de vila.

Fonte: Secom PMP