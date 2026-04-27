Atendimentos especializados de telessaúde em Penedo são ampliados

27 de abril de 2026
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Gabriela Flores

A Prefeitura de Penedo recebeu novos equipamentos do Ministério da Saúde para ampliar e fortalecer serviços de telessaúde disponíveis na rede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

 

O novo investimento contempla os postos das localidades Rosete Andrade, Vila Matias, Oiteiro, Barro Vermelho, Cohab e Sesi.

 

Cada unidade recebeu equipamentos compostos por televisão, câmera e notebook, ferramentas que irão possibilitar a realização de teleconsultas e atendimentos remotos com especialistas, ampliando o acesso da população a serviços de saúde com mais rapidez e eficiência.

 

A Telessaúde é uma estratégia que utiliza a tecnologia para conectar pacientes, profissionais de saúde e especialistas à distância, por meio de videochamadas e plataformas digitais seguras. 

 

Telessaúde garante acompanhamento especializado para gestantes em Penedo

 

Com a chegada dos kits, pacientes poderão ser acompanhadas sem a necessidade deslocamentos para outros municípios ou centros especializados, garantindo mais comodidade e economia de tempo. A iniciativa também contribui diretamente para a redução das filas de espera por consultas especializadas.

 

O serviço é especialmente importante no acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, permitindo monitoramento contínuo, orientações médicas e encaminhamentos de forma mais ágil.

 

A Secretaria de Saúde de Penedo destaca que o investimento representa mais um avanço na modernização da rede municipal, fortalecendo a atenção básica e aproximando o cuidado em saúde da população penedense.

 

 

 

Por Assessoria SMS

 

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