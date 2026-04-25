Aposta de Maceió acerta a quina e 34 bilhetes fazem a quadra em AL; veja prêmios e números

25 de abril de 2026
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Arquivo Pessoal

Uma aposta feita em Maceió acertou cinco dezenas no concurso 3000 da Mega-Sena, sorteado no sábado (25), em São Paulo, e faturou R$64.627,76. O prêmio principal acumulou. Além da quina na capital, outras 34 apostas de Alagoas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.357,67 cada.

 

Os números sorteados no sábado foram: 22 – 23 – 36 – 40 – 52 – 60 . O próximo sorteio será na terça-feira (28) e pode pagar R$ 115 milhões para quem acertar as seis dezenas.

 

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

 

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

 

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

 

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

 

 

Fonte: g1 Alagoas

 

25 de abril de 2026
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