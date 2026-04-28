Penedo recebe 3ª edição do Circuito Regional de Feiras da Agricultura Familiar na quinta-feira, 30

O Circuito Regional de Feiras da Agricultura Familiar retorna a Penedo nesta quinta-feira, 30 de abril, reunindo produtores rurais, população e representantes do poder público no Largo São Gonçalo, Centro Histórico da cidade, a partir das 8 horas.

A realização da etapa do Baixo São Francisco tem apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO), sendo a realização do Circuito Regional uma iniciativa das secretarias estaduais da Agricultura e Pecuária (Seagri) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Sedics), em parceria com a Unicafes Alagoas.

O trabalho conjunto visa fortalecer a agricultura familiar e ampliar mercados, como tem sido feito em Penedo desde que o prefeito Ronaldo Lopes assumiu a administração do município, em 2021.

Em sua 3ª edição, o Circuito Regional de Feiras da Agricultura Familiar terá representatividade robusta e diversificada de Penedo, com representantes de diversas comunidades rurais, com destaque para a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Remanescentes Quilombolas do Baixo São Francisco (COOAFAQ).

Por Secom PMP