Segurança e Confiança: HCL Proteção Veicular há 4 Anos em Penedo

Em um cenário onde o patrimônio é fruto de muito suor e dedicação, garantir a segurança de carros e motos tornou-se uma prioridade para os penedenses. Celebrando quatro anos de atuação ininterrupta na cidade, a HCL Proteção Veicular se consolida como a escolha número um de quem busca tranquilidade sem pesar no bolso.

Proteção ao alcance de todos

A HCL revolucionou o mercado local ao democratizar o acesso à proteção patrimonial. Com planos extremamente acessíveis, a empresa oferece cobertura completa para:

Motos: com parcelas a partir de R$ 50,00 .

com parcelas a partir de . Carros:com parcelas a partir de R$ 80,00.

Mais do que um serviço, a proteção veicular é um investimento preventivo. Em uma cidade em constante crescimento como Penedo, estar resguardado contra roubos, furtos, colisões e fenômenos da natureza é essencial para evitar prejuízos financeiros inesperados que podem desestabilizar o orçamento familiar.

Liderança com Credibilidade

O sucesso da HCL nesses quatro anos não é por acaso. À frente da instituição está o Diretor Célio, cuja gestão é marcada pelo compromisso com a transparência e o atendimento humanizado. Sob sua liderança, a HCL deixou de ser apenas uma marca para se tornar um símbolo de confiança e agilidade na resolução de sinistros, sendo reconhecida pela excelência no suporte ao associado.

“A nossa missão sempre foi cuidar das pessoas através do cuidado com seus bens. Chegar aos quatro anos em Penedo com tamanha aceitação é reflexo de um trabalho sério e focado no bem-estar de quem confia na gente”, destaca a gestão de Célio.

Atendimento e Localização

Para facilitar o acesso de todos, a HCL mantém uma estrutura pronta para receber novos associados e tirar dúvidas de quem deseja proteger seu veículo com quem entende do assunto.

Serviço:

Endereço: Rodovia Mário Freire Leahy, n.º 1660, Penedo – AL, vizinho à Prestek

Rodovia Mário Freire Leahy, n.º 1660, Penedo – AL, vizinho à Prestek Telefone de Contato:0800 022 7070.

Se você ainda não protegeu seu veículo, a hora é agora. Visite a unidade da HCL ou ligue gratuitamente e descubra por que centenas de motoristas e motociclistas dormem tranquilos todas as noites.

por Redação