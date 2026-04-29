Penedense: Aerton Reis detalha obras de alojamento e nova arquibancada no Alfredo Leahy
O Sport Club Penedense vive um momento de reestruturação que vai além das quatro linhas. Em entrevista ao OparaNews Play, o presidente do clube, Aerton Reis, detalhou o cronograma de obras que promete transformar a infraestrutura do Estádio Dr. Alfredo Leahy.
Legado e Alojamento
O principal destaque é a construção do alojamento próprio para os atletas. Segundo Aerton Reis, a estrutura contará com oito apartamentos triplos, sendo quatro no primeiro andar e quatro no segundo andar.
O investimento visa eliminar custos fixos com aluguéis de moradias externas durante as competições. A previsão oficial para a entrega da obra é setembro de 2026.
Mais espaço para o torcedor
Além da concentração, a diretoria planeja a expansão física da praça esportiva. O foco está na área por trás do gol que dá acesso ao Lar de Nazaré. A ideia prevê a construção de uma nova arquibancada com capacidade para 220 lugares, destinada especificamente para acomodar a torcida visitante com mais segurança e conforto.
Calendário e Recursos
Os avanços estruturais acontecem em um ano histórico, impulsionados pela visibilidade e pelos recursos garantidos pela participação do Penedense na Copa do Brasil.
