Penedense: Aerton Reis detalha obras de alojamento e nova arquibancada no Alfredo Leahy

29 de abril de 2026
O Sport Club Penedense vive um momento de reestruturação que vai além das quatro linhas. Em entrevista ao OparaNews Play, o presidente do clube, Aerton Reis, detalhou o cronograma de obras que promete transformar a infraestrutura do Estádio Dr. Alfredo Leahy.

 

Legado e Alojamento

 

O principal destaque é a construção do alojamento próprio para os atletas. Segundo Aerton Reis, a estrutura contará com oito apartamentos triplos, sendo quatro no primeiro andar e quatro no segundo andar.

 

O investimento visa eliminar custos fixos com aluguéis de moradias externas durante as competições. A previsão oficial para a entrega da obra é setembro de 2026.

 

Mais espaço para o torcedor

 

Além da concentração, a diretoria planeja a expansão física da praça esportiva. O foco está na área por trás do gol que dá acesso ao Lar de Nazaré. A ideia prevê a construção de uma nova arquibancada com capacidade para 220 lugares, destinada especificamente para acomodar a torcida visitante com mais segurança e conforto.

 

Calendário e Recursos

 

Os avanços estruturais acontecem em um ano histórico, impulsionados pela visibilidade e pelos recursos garantidos pela participação do Penedense na Copa do Brasil.

 

 

por Redação

 

Artigos relacionados

Programa Visão Para Todos viabiliza mais de 7 mil atendimentos para alunos da EJA em Penedo

30 de abril de 2026

5ª edição do Festival das Águas mobiliza comunidade do Barro Vermelho

30 de abril de 2026

Lira e JHC se encontram em Brasília após articulação de Luciano

29 de abril de 2026

Segurança e Confiança: HCL Proteção Veicular há 4 Anos em Penedo

28 de abril de 2026

