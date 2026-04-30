5ª edição do Festival das Águas mobiliza comunidade do Barro Vermelho

30 de abril de 2026
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O primeiro bairro de Penedo foi palco da 5ª edição do Festival das Águas, evento realizado pela prefeitura por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e da Mulher (SEMU) nesta quarta-feira, 29 de abril.

 

O trabalho organizado por meio do CRAS Santo Antônio – nome oficial do Barro Vermelho, denominação popular da comunidade ribeirinha que deu origem à cidade histórica – movimentou moradores que também tiveram acesso aos serviços do Programa Assistência Com Você.

 

Reunidos na Praça 31 de Março, servidores da SEMASDH e da SEMU atenderam a população que puderam resolver pendências relacionadas com programas de benefício social, solicitar documentos ou tarifa social de água e de energia elétrica.

 

Já consolidado como um marco no calendário de eventos do o bairro mais antigo de Penedo, o Festival das Águas também promoveu um dia de celebração que uniu gerações em torno da preservação da identidade penedense e da cultura popular.

 

Crianças e pessoas idosas apresentaram manifestações artísticas que reforçam as raízes locais, garantindo a preservação de tradições, incentivando o sentimento de pertencimento entre os moradores mais jovens do bairro Santo Antônio.

 

 

Por Secom PMP

 

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