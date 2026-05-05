Laboratório OxeTech Penedo abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia
Moradores de Penedo interessados em ingressar no mundo digital ou aprimorar conhecimentos em programação já podem garantir sua vaga no segundo ciclo das formações oferecidas pelo Laboratório OxeTech.
A qualificação é gratuita, sem custo para alunos e alunas, graças à parceria da Prefeitura de Penedo com o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti).
Cursos Disponíveis
O trabalho conjunto contempla desde o aprendizado essencial em informática até linguagens de programação para a web:
- Informática Básica: Focado no uso do computador, internet e programas do cotidiano, sendo o primeiro passo ideal para o mundo digital.
- HTML e CSS: Ensina a criação de páginas de internet e montagem de sites com código de forma prática.
- Programação com JavaScript: Voltado para a criação de sites interativos e desenvolvimento web.
Horários e Turmas
As aulas estão distribuídas em diversos turnos para atender diferentes perfis de alunos:
|Curso
|Dias
|Horário
|Informática Básica (Manhã)
|Terças e Quartas
|09h às 11h
|Informática Básica (Tarde)
|Segundas e Terças
|14h às 16h
|Informática Básica (Noite)
|Segundas e Terças
|18h às 20h
|Informática B. – Servidores (Tarde)
|Quartas
|14h às 18h
|HTML e CSS (Tarde)
|Terças
|16h às 18h
|JavaScript (Tarde)
|Quintas e Sextas
|14h às 16h
Como se Inscrever
Os interessados têm até o dia 07 de maio para realizar a inscrição. O processo pode ser feito de duas formas:
- Presencial: Na Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada na Avenida Floriano Peixoto, Centro, ao lado da agência dos Correios), de segunda a sexta, das 10h às 18h.
- Online: Através do site oficial oxetech.al.gov.br, disponível 24 horas por dia.
Não perca a chance de se qualificar sem custos e com o apoio de instituições voltadas ao crescimento da comunidade local.
Por Secom PMP