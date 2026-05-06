Prefeitura de Penedo lança Selo de Boas Práticas na Educação Infantil

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), deu um passo histórico para a qualidade do ensino básico no município.

Em evento realizado nesta quarta-feira, 06, no auditório Paulo Freire, foi lançado o Selo de Boas Práticas na Educação Infantil, uma iniciativa voltada para a certificação de qualidade e o aprimoramento pedagógico nas turmas do Jardim 1 e 2.

O secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, destacou que o lançamento representa um momento de união entre professores, coordenadores e diretores da SEMED.

“Iremos cada vez mais avançar para que os nossos pequeninos cheguem prontos e preparados para a alfabetização”, afirmou o secretário durante a cerimônia que incluiu a distribuição de novo material didático.

Além do lançamento do Selo de Boas Práticas na Educação Infantil, o evento teve ainda a entrega dos kits intitulados Sementinha do Saber, focados no desenvolvimento de competências e nos campos de experiências previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer recursos pedagógicos de alto nível, equiparando as condições de aprendizado e fornecendo suporte técnico para que os docentes desenvolvam um trabalho de excelência nas salas de aula.

Por Secom PMP