Professor investigado por estuprar alunos de escola em Murici volta à prisão

7 de maio de 2026
0 91
PM/AL

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas restabeleceu a prisão preventiva de um professor investigado por estupro de vulnerável no município de Murici, após analisar as provas apresentadas pelo Ministério Público de Alagoas.

 

A decisão, que foi divulgada nesta quinta-feira (7), anulou uma liminar concedida anteriormente de forma monocrática e determinou a retomada da medida cautelar contra o investigado.

 

Segundo o Ministério Público, o professor é suspeito de utilizar a condição de educador para se aproximar de vítimas menores de idade. As investigações tiveram início após denúncias encaminhadas ao órgão e foram reforçadas pelos relatos de duas adolescentes e por diligências realizadas pelas forças de segurança.

 

O investigado havia sido preso no último dia 16, durante operação realizada pelo Ministério Público, após a Justiça de primeiro grau autorizar a prisão temporária. No dia seguinte, ele passou por audiência de custódia e permaneceu detido preventivamente após novo pedido apresentado pelos promotores responsáveis pelo caso.

 

No julgamento do habeas corpus, os desembargadores entenderam, por maioria, que permanecem presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva. Com isso, foi determinada a expedição de novo mandado de prisão e a comunicação ao juízo de origem para adoção das medidas necessárias.

 

 

*com informações da assessoria.

 

7 de maio de 2026
0 91

Artigos relacionados

Jovem de 18 anos é preso por estupro contra menina de 13 anos

7 de maio de 2026

Homem é preso por jogar álcool e ameaçar atear fogo na esposa e filho de 7 meses

3 de maio de 2026

Homem é preso por ameaçar, manter esposa em cárcere e desacatar PM em Maceió

2 de maio de 2026

Mega-Sena: aposta de Maceió acerta a quina e leva prêmio de R$104 mil; veja números

1 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.