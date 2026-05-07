Professor investigado por estuprar alunos de escola em Murici volta à prisão

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas restabeleceu a prisão preventiva de um professor investigado por estupro de vulnerável no município de Murici, após analisar as provas apresentadas pelo Ministério Público de Alagoas.

A decisão, que foi divulgada nesta quinta-feira (7), anulou uma liminar concedida anteriormente de forma monocrática e determinou a retomada da medida cautelar contra o investigado.

Segundo o Ministério Público, o professor é suspeito de utilizar a condição de educador para se aproximar de vítimas menores de idade. As investigações tiveram início após denúncias encaminhadas ao órgão e foram reforçadas pelos relatos de duas adolescentes e por diligências realizadas pelas forças de segurança.

O investigado havia sido preso no último dia 16, durante operação realizada pelo Ministério Público, após a Justiça de primeiro grau autorizar a prisão temporária. No dia seguinte, ele passou por audiência de custódia e permaneceu detido preventivamente após novo pedido apresentado pelos promotores responsáveis pelo caso.

No julgamento do habeas corpus, os desembargadores entenderam, por maioria, que permanecem presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva. Com isso, foi determinada a expedição de novo mandado de prisão e a comunicação ao juízo de origem para adoção das medidas necessárias.

*com informações da assessoria.