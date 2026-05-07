Jovem de 18 anos é preso por estupro contra menina de 13 anos

7 de maio de 2026
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Rogério Nascimento

Um jovem de 18 anos foi preso, nesta quinta-feira (7), pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Ele tinha um relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos, o que já durava três meses.

 

De acordo com a polícia, o suspeito levou a vítima para morar com ele na casa dos pais. Chegando no local, a família acionou o Conselho Tutelar e denunciou a situação.

 

O jovem confessou o crime ao afirmar que a menina teria ligado e pedido para que a buscasse na escola. Já a menor contou que teve relações sexuais com o suspeito.

 

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi indiciado e os demais procedimentos cabíveis foram realizados.

 

 

Fonte: Gazetaweb

7 de maio de 2026
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