Revelado no The Voice Brasil e vencedor de 3 Grammys, Jota.pê estreia em Penedo com Projeto Seis & Meia neste final de semana

Revelado no The Voice Brasil e vencedor de 3 Grammys, Jota.pê estreia em Penedo com Projeto Seis & Meia neste final de semana

Um dos nomes mais aplaudidos e premiados da música brasileira contemporânea é a grande atração do Projeto Seis & Meia neste fim de semana em Alagoas.

Vencedor de três prêmios Grammy Latino, o cantor e compositor paulista Jota.pê se apresenta em Penedo neste domingo, 10, no Theatro Sete de Setembro.

Revelado no programa The Voice Brasil, ele é a atração nacional do Projeto Seis & Meia em Penedo neste mês de maio, iniciativa da empresa Sue Chamusca Arte e Assessoria apoiada pela Prefeitura de Penedo.

Em 2024, Jota.pê alcançou uma verdadeira consagração com o álbum Se o Meu Peito Fosse o Mundo. O trabalho rendeu ao artista três Grammys Latinos nas categorias Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Brasileira, Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e Melhor Canção em Língua Portuguesa (com a faixa Ouro Marrom).

Apenas um mês após seu lançamento, o projeto já ultrapassava a marca de 2,5 milhões de reproduções no Spotify, contando com participações de Xênia França e Gilsons.

Além do reconhecimento internacional, o cantor acumulou indicações ao Prêmio Multishow e, mais recentemente, em 2025, foi escolhido como “Artista do Ano” pelo Prêmio Potências, que reconhece personalidades negras que transformam o Brasil por meio da arte.

Sua trajetória inclui ainda o aclamado projeto “Dominguinho”, realizado ao lado de João Gomes e Mestrinho, que explora o forró e a música de raízes, demonstrando sua imensa versatilidade artística.

TALENTO ALAGOANO

Para abrir a noite de boa música do Projeto Seis & Meia, o alagoano Eduardo Pereira promete conquistar o público com suas canções poéticas e autorais.

Cantor, compositor, produtor musical e instrumentista, Eduardo faz parte da novíssima e fértil cena musical de Alagoas, ao lado de nomes como Bruno Berle e Ítallo França.

Inspirado por ícones como Leonard Cohen, Bob Dylan e Dorival Caymmi, o artista independente é conhecido por respirar e transpirar música 24 horas por dia, preparando o terreno perfeito para as apresentações principais.

SERVIÇO – PROJETO SEIS & MEIA

Atração nacional: Jota.pê Atração local: Eduardo Pereira

Show no Theatro Sete de Setembro

Data: 10 de maio (domingo)

Ingressos: Meia-entrada: R$ 50,00 Ingresso solidário: R$ 60,00 + 1 kg de alimento não perecível Inteira: R$ 100,00

Vendas: Galpão Zureta – Rua Dâmaso do Monte, 42, Centro Histórico

Ingresso online https://ingressodigital.com/evento/20381/projeto-seis-&-meia-%7C-eduardo-pereira-%7C-jota.pe

Por Secom PMP com divulgação