Corpo encontrado em praia de Maceió é de servente de pedreiro natural de Penedo

8 de maio de 2026
Corpo de Edson Santos da Silva, de 24 anos, foi encontrado na Praia da Avenida, em Maceió — Foto: Reprodução/TV Asa Branca Alagoas

O corpo de um homem encontrado em um trecho da Praia da Avenida, em Maceió, foi identificado. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima é Edson Santos da Silva, de 24 anos. Ele era natural e Penedo, Litoral Sul do estado, e trabalhava como servente de pedreiro.

 

O IML foi informou, nesta sexta-feira (8), que aguarda o resultado do exame de necrópsia para identificar a causa da morte. O cadáver estava em avançado estado de putrefação.

 

O corpo foi identificado por familiares, que reconheceram a vítima por conta de uma tatuagem no braço esquerdo com a frase “Deus é maior que tudo”, além de um chaveiro que pertencia ao Edson.

 

 

O cadáver foi localizado na última quarta-feira (6) por pessoas que estavam caminhando próximo à praia. A Polícia Civil investiga o caso.

 

 

Fonte: G1/AL

 

