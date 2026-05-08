Prefeitura de Penedo conquista MovCEU do Ministério da Cultura: equipamento vai levar cultura, cinema e criatividade a bairros e comunidades

8 de maio de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, conquistou um MovCEU no âmbito do Novo PAC. O município alagoano foi selecionado entre os 65 contemplados em todo o Brasil com o equipamento cultural itinerante.

 

A oficialização veio por meio da Resolução CGPAC Nº 13, de 29 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (6). O MovCEU representa um importante avanço para a cultura e a economia criativa de Penedo, que já ostenta o selo de Cidade Criativa da UNESCO na categoria Cinema.

 

O equipamento móvel vai permitir a realização de ações culturais descentralizadas, levando arte, formação e entretenimento diretamente aos bairros, povados e comunidades do município.

 

A secretária municipal de Cultura, Teresa Machado, celebrou a conquista e destacou o trabalho realizado pela gestão.

 

“Penedo já vinha se preparando para receber equipamentos culturais do Governo Federal. Quando buscamos o CEU da Cultura, organizamos a documentação, apresentamos a intenção do município e mostramos que Penedo estava pronta para avançar. Agora, com o MovCEU, essa mobilização se transforma em uma conquista concreta para a nossa cidade”, afirmou Teresa Machado.

Segundo a secretária, o equipamento permitirá levar cultura de forma mais dinâmica para perto da população.

 

“O MovCEU vai possibilitar apresentações, pequenos eventos, ações de formação, cineclubes, incentivo à leitura, contação de histórias e atividades com suporte de palco, som, telão, biblioteca e até estrutura para produção de conteúdo. É uma ferramenta importante para revelar talentos, fortalecer nossas comunidades e fazer a cultura chegar onde ela precisa chegar”, completou.

 

Foto: Filipe Araújo/MinC

O MovCEU é um equipamento cultural completo e versátil: possui palco, sistema de som, microfones, mesa de som compatível com violão, bateria e teclado, telão para sessões de cineclube, biblioteca itinerante e mini estúdio de podcast com chroma key. Com ele, a Secretaria de Cultura poderá realizar shows, apresentações artísticas, contação de histórias, incentivo à leitura, exibições de filmes e produções audiovisuais em diferentes regiões da cidade.

 

Com valor de referência de R$ 610 mil, o MovCEU representa uma importante conquista para Penedo, ampliando a estrutura disponível.

 

Inovação e Crescimento na prática

 

O prefeito Ronaldo Lopes ressaltou que a conquista reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento cultural e econômico de Penedo.

 

“Este veículo chega para fortalecer ainda mais nossa vocação criativa e levar oportunidades a quem mais precisa. Em Penedo, Inovação e Crescimento caminham juntos com a cultura. Vamos usar este equipamento para gerar oportunidades, valorizar nossos artistas e ampliar o acesso da população à arte e à formação, consolidando Penedo como referência nacional em economia criativa”, declarou o prefeito.

A Prefeitura de Penedo segue trabalhando para transformar a cultura em vetor de desenvolvimento social e econômico, valorizando a tradição cinematográfica e a criatividade local.

 

 

Fonte: SECOM/PMP

 

8 de maio de 2026
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