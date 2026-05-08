Penedo recebe laboratório de formação audiovisual para jovens e amplia protagonismo no cinema Projeto reúne jovens interessados no fazer cinematográfico e consolida Penedo como espaço de incentivo à formação cultural e audiovisual; Atividades seguem até 05 de junho

Reconhecida internacionalmente como Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, Penedo segue ampliando ações voltadas ao fortalecimento do setor audiovisual e à formação de novos talentos.

O município está sediando o Laboratório Cinema e Juventude, iniciativa gratuita de capacitação em audiovisual para jovens interessados em dar os primeiros passos no fazer cinematográfico. As atividades acontecem até o dia 05 de junho, no Cine Penedo, das 13h às 17h30.

Com carga horária de 98 horas, o laboratório reúne aulas teóricas e práticas em áreas essenciais do audiovisual, como roteiro, direção, fotografia, som, edição, produção e gravação. Embora as vagas já estejam preenchidas, a realização do projeto em Penedo evidencia a relevância da cidade no cenário cinematográfico nacional e sua atuação contínua no incentivo à economia criativa.

Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, destacou a importância da iniciativa para o município.“Receber um projeto dessa dimensão demonstra o compromisso de Penedo com o fortalecimento da cultura e da economia criativa. Como Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, temos a missão de incentivar iniciativas que promovam formação, inclusão e oportunidades para a juventude por meio do audiovisual”, afirmou.

Ao final da formação, os participantes irão desenvolver curtas-metragens autorais, que serão exibidos na Mostra Cinema e Juventude.

“O programa integra nossa estratégia de formação de público para o cinema nacional e de mão de obra para o cinema alagoano, especialmente na região do Baixo São Francisco. Mesmo sendo um curso de curta duração, dividido em cinco módulos, oferece uma visão ampla do audiovisual e de inserção profissional. Dentro da economia criativa, o audiovisual é uma das áreas que mais emprega e movimenta recursos, sendo uma importante alternativa de desenvolvimento econômico local, disse Sérgio Onofre, coordenador Geral do Cine Penedo e do Laboratório de Cinema.

O Laboratório Cinema e Juventude é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS) e do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), do Laboratório Escola de Artes, Tecnologias e Cinema da Universidade Federal de Alagoas, além de parceria com o Circuito Penedo de Cinema e a Três em Um Entretenimento.

O projeto conta ainda com patrocínio master da Shell Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e integra uma ação nacional voltada à democratização do acesso à formação audiovisual e ao incentivo de novas narrativas no cinema brasileiro.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC