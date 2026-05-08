Penedo recebe laboratório de formação audiovisual para jovens e amplia protagonismo no cinema

Projeto reúne jovens interessados no fazer cinematográfico e consolida Penedo como espaço de incentivo à formação cultural e audiovisual; Atividades seguem até 05 de junho

8 de maio de 2026
0 67

Reconhecida internacionalmente como Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, Penedo segue ampliando ações voltadas ao fortalecimento do setor audiovisual e à formação de novos talentos.

 

O município está sediando o Laboratório Cinema e Juventude, iniciativa gratuita de capacitação em audiovisual para jovens interessados em dar os primeiros passos no fazer cinematográfico. As atividades acontecem até o dia 05 de junho, no Cine Penedo, das 13h às 17h30.

 

Com carga horária de 98 horas, o laboratório reúne aulas teóricas e práticas em áreas essenciais do audiovisual, como roteiro, direção, fotografia, som, edição, produção e gravação. Embora as vagas já estejam preenchidas, a realização do projeto em Penedo evidencia a relevância da cidade no cenário cinematográfico nacional e sua atuação contínua no incentivo à economia criativa.

 

Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, destacou a importância da iniciativa para o município.“Receber um projeto dessa dimensão demonstra o compromisso de Penedo com o fortalecimento da cultura e da economia criativa. Como Cidade Criativa do Cinema pela UNESCO, temos a missão de incentivar iniciativas que promovam formação, inclusão e oportunidades para a juventude por meio do audiovisual”, afirmou.

 

Ao final da formação, os participantes irão desenvolver curtas-metragens autorais, que serão exibidos na Mostra Cinema e Juventude.

 

“O programa integra nossa estratégia de formação de público para o cinema nacional e de mão de obra para o cinema alagoano, especialmente na região do Baixo São Francisco. Mesmo sendo um curso de curta duração, dividido em cinco módulos, oferece uma visão ampla do audiovisual e de inserção profissional. Dentro da economia criativa, o audiovisual é uma das áreas que mais emprega e movimenta recursos, sendo uma importante alternativa de desenvolvimento econômico local, disse Sérgio Onofre, coordenador Geral do Cine Penedo e do Laboratório de Cinema.

 

O Laboratório Cinema e Juventude é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS) e do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), do Laboratório Escola de Artes, Tecnologias e Cinema da Universidade Federal de Alagoas, além de parceria com o Circuito Penedo de Cinema e a Três em Um Entretenimento.

 

O projeto conta ainda com patrocínio master da Shell Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e integra uma ação nacional voltada à democratização do acesso à formação audiovisual e ao incentivo de novas narrativas no cinema brasileiro.

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

 

8 de maio de 2026
0 67

Artigos relacionados

Corpo encontrado em praia de Maceió é de servente de pedreiro natural de Penedo

8 de maio de 2026

Prefeitura de Penedo conquista MovCEU do Ministério da Cultura: equipamento vai levar cultura, cinema e criatividade a bairros e comunidades

8 de maio de 2026

Guilherme Lopes amplia base e recebe apoio de vereador de Quebrangulo

7 de maio de 2026

Revelado no The Voice Brasil e vencedor de 3 Grammys, Jota.pê estreia em Penedo com Projeto Seis & Meia neste final de semana

7 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.