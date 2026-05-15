Penedo ganha destaque nacional em publicações do Ministério do Turismo

15 de maio de 2026
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Penedo voltou a conquistar visibilidade nacional ao ser destaque em duas das três publicações lançadas recentemente pelo Ministério do Turismo, dentro da coleção Turismo Brasil.

 

O município integra as revistas Turismo Brasil – Cidades Criativas do Brasil e Turismo Brasil – Destinos Inteligentes e Criativos, materiais disponíveis em links abaixo do texto que apresentam experiências e iniciativas desenvolvidas em diferentes regiões do país voltadas à inovação, sustentabilidade e fortalecimento do turismo.

 

As publicações foram lançadas durante o Salão do Turismo, realizado em Fortaleza (CE), e têm como proposta apresentar ações e projetos que vêm transformando destinos turísticos brasileiros por meio da criatividade, da valorização cultural e de estratégias inovadoras. Os conteúdos também destacam práticas de gestão, inclusão e desenvolvimento sustentável aplicadas ao setor turístico.

 

A presença de Penedo nas duas revistas evidencia o trabalho desenvolvido pelo município nos últimos anos, especialmente nas áreas do audiovisual, turismo cultural e economia criativa.

 

Para Jair Galvão, secretário municipal de Turismo e Economia Criativa, o reconhecimento é resultado de uma construção contínua. “Esse destaque nacional representa o momento que Penedo vive atualmente. É fruto de um trabalho permanente de fortalecimento da cultura, incentivo à economia criativa e valorização das potencialidades da nossa cidade. Hoje, Penedo é referência em importantes debates sobre criatividade, inovação e desenvolvimento turístico”, afirmou.

 

A publicação Turismo Brasil – Cidades Criativas do Brasil reúne municípios que utilizam a criatividade e a cultura como ferramentas de desenvolvimento econômico e social. Já a revista Turismo Brasil – Destinos Inteligentes e Criativos apresenta experiências de cidades que vêm investindo em soluções inovadoras para qualificar a atividade turística, unindo tecnologia, sustentabilidade, identidade cultural e planejamento estratégico.

 

“Participar da construção dessas publicações nacionais foi também contribuir para que Penedo tivesse sua identidade criativa reconhecida em âmbito nacional. Vejo esse destaque como a consolidação de um trabalho coletivo que une cultura, turismo, inovação e desenvolvimento sustentável. Estar presente nas revistas do Ministério do Turismo reafirma que Penedo vem se posicionando como referência em economia criativa e destinos inteligentes, valorizando nossa história, nossos talentos e a força transformadora da cultura”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

 

As publicações podem ser acessadas nos links abaixo:

 

Turismo Brasil – Cidades Criativas do Brasil

Turismo Brasil – Destinos Inteligentes e Criativos

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

 

15 de maio de 2026
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