Filme gravado em Penedo estreia em festival internacional de cinema

A cidade de Penedo volta a ganhar evidência no cenário audiovisual brasileiro com o filme Olhe Para Mim, dirigido pelo alagoano Rafhael Barbosa, que fará sua primeira exibição oficial em junho, durante o Festival Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba.

A produção, que chega em breve aos cinemas brasileiros, teve cerca de 70% das imagens gravadas em Penedo, trabalho apoiado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Para Jair Galvão, secretário da SETUREC, a presença de Penedo em mais uma produção cinematográfica fortalece o reconhecimento nacional da cidade.

“Penedo já se consolida como uma verdadeira cidade cenário, capaz de receber grandes produções e transformar sua beleza, cultura e identidade em cinema. Esta produção longa-metragem é especial por ter sido a primeira gravada em Penedo, logo após o reconhecimento da cidade pela UNESCO como Cidade Criativa do Cinema, em 2023, designação que impulsionou ainda mais a vocação audiovisual do município e abriu caminho para tantas outras produções que vieram a seguir. Ver uma obra gravada majoritariamente aqui alcançar um festival internacional tão importante representa prestígio, visibilidade e novas oportunidades para a nossa cidade, além de fortalecer seu potencial criativo e turístico”, destacou.

Reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa do Cinema, Penedo foi escolhida como principal cenário da obra, consolidando ainda mais o potencial do município para grandes produções audiovisuais.

“Penedo é inspiração para mim desde a infância, quando eu viajava com a família, de Arapiraca, para passar o dia no Rio São Francisco. Eu caminhava pela cidade imaginando histórias que poderiam acontecer naquele universo quase atemporal. Quando comecei a desenvolver o Olhe Para Mim, meu primeiro longa de ficção, a primeira certeza que tive foi a de que Penedo era o cenário perfeito para contar essa história: uma fantasia alegórica sobre um jovem interiorano que embarca numa jornada pelas dimensões simbólicas do olhar. Agora, com a estreia do filme se aproximando, estou ansioso para exibi-lo em Penedo. Será um momento muito especial, o fechamento de um ciclo”, disse Rafhael Barbosa.

Além da cidade ribeirinha, o longa também teve gravações em Belo Monte, Pão de Açúcar e na capital alagoana, Maceió. Produzido pela La Ursa Cinematográfica, o filme chega ao circuito nacional após passagem pelo festival internacional.

A produção é uma fantasia alegórica inspirada no imaginário popular que margeia o Rio São Francisco. Na trama, Marcelo ainda convive com as consequências do desaparecimento da mãe, ocorrido durante uma grande festa religiosa da cidade, dez anos antes. Na véspera de uma nova celebração, ele conhece os misteriosos viajantes Sandra e Ivan, iniciando uma jornada marcada por encontros com seres místicos, experiências transcendentes e a descoberta de uma perigosa fronteira.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC