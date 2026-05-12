Operação revela que Alagoas é rota do tráfico de animais silvestres no Nordeste

Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos de Alagoas (MPAL), Bahia (MPBA) e Pernambuco (MPPE) revelou que Alagoas integra a rota do tráfico de animais silvestres no Nordeste, funcionando como passagem e também como destino dos animais capturados em esquema interestadual. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (12) e resultou na apreensão de 373 aves silvestres e na prisão em flagrante de dois suspeitos na Bahia.

Batizada de “Ninho de Falcão”, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Jaboatão dos Guararapes (PE) e Medeiros Neto (BA), com o objetivo de reunir provas sobre fornecedores e receptadores de grandes quantidades de espécies silvestres.

Na Bahia, foram apreendidos 373 pássaros silvestres, entre canários-da-terra, papa-capins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões. Duas pessoas foram presas em flagrante no momento em que se preparavam para realizar o transporte das aves.

A operação foi coordenada pelos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) dos três estados, além do Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA, Núcleo do Meio Ambiente do MPAL, Núcleo de Gestão da Informação e Promotoria de Justiça de São Sebastião (AL).

Também participaram da ação a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Porto Seguro e a 44ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Medeiros Neto.

Segundo as investigações, iniciadas há mais de um ano a partir da prisão de um traficante de aves silvestres em Alagoas, o grupo atuava com divisão de funções: a captura dos animais ocorria principalmente na Bahia, enquanto o transporte e a receptação eram feitos em Pernambuco, mediante contrapartidas financeiras.

O promotor de Justiça Kléber Valadares, do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente do MPAL, destacou os impactos ambientais da prática.

“Além da crueldade à qual elas são submetidas, retirar essas aves de seu ambiente natural provoca desequilíbrios ecossistêmicos”, afirmou.

A operação segue os parâmetros do Manual de Combate ao Tráfico de Animais da Fauna Silvestre Brasileira, do Conselho Nacional do Ministério Público, com apoio da Abrampa.

Com assessoria