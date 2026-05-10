Homem é preso suspeito de esfaquear ex em AL; vítima diz que agressões pararam após faca quebrar
Um homem foi preso, no domingo (10), suspeito de esfaquear a ex-companheira no peito, no bairro Vergel do Lago, em Maceió. A vítima sobreviveu e relatou que as agressões só cessaram após a faca quebrar. O nome do suspeito e o estado de saúde da mulher não foram não foi divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi contido após o ataque. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Trapiche da Barra.
Após receber atendimento, ela e o ex-companheiro foram levados à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o suspeito permaneceu preso por tentativa de homicídio.
Fonte: G1/AL