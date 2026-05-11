CSA vence a Juazeirense nos acréscimos e assume a liderança na Série D: 1 a 0

11 de maio de 2026
0 87
Augusto Oliveira/CSA

Na tarde deste domingo (10), no Dia das Mães, o CSA venceu a Juazeirense, nos acréscimos, por 1×0, no duelo disputado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA, pela sexta rodada da Série D.

 

O gol do CSA foi de Lucas Lima, ao apagar das luzes. Com o resultado, o Azulão assume a liderança, com 13 pontos, no Grupo A10, enquanto a Juazeirense é está na 2ª colocação, somando 12 pontos no mesmo grupo. O próximo compromisso do CSA será contra o CSE, no domingo (17), às 16 horas, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios-AL. E o Cancão, no sábado (16), encara o ASA, no Coaracy da Mata, em Arapiraca, às 17h.

 

 

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb

11 de maio de 2026
0 87

Artigos relacionados

Após interesse do Sport, Alex Bruno despista sobre futuro e foca no ASA

11 de maio de 2026

Penedense: Aerton Reis detalha obras de alojamento e nova arquibancada no Alfredo Leahy

29 de abril de 2026

Após duelo em Juazeiro, ASA inicia maratona na Bahia entre Nordestão e Série D

26 de abril de 2026

CBF divulga local da convocação final para a Copa do Mundo

24 de abril de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.