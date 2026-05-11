CSA vence a Juazeirense nos acréscimos e assume a liderança na Série D: 1 a 0
Na tarde deste domingo (10), no Dia das Mães, o CSA venceu a Juazeirense, nos acréscimos, por 1×0, no duelo disputado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA, pela sexta rodada da Série D.
O gol do CSA foi de Lucas Lima, ao apagar das luzes. Com o resultado, o Azulão assume a liderança, com 13 pontos, no Grupo A10, enquanto a Juazeirense é está na 2ª colocação, somando 12 pontos no mesmo grupo. O próximo compromisso do CSA será contra o CSE, no domingo (17), às 16 horas, no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios-AL. E o Cancão, no sábado (16), encara o ASA, no Coaracy da Mata, em Arapiraca, às 17h.
por Fernanda Medeiros/Gazetaweb