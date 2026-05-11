Prefeitura de Penedo amplia assistência à saúde da população com novos investimentos

Ao lado do vice-prefeito Valdinho Monteiro, secretários municipais, vereadores e representantes das construtoras, o gestor avançou o trabalho que vai dotar o município de sede própria do CAPS e da sua 21ª UBS.

“Nós conseguimos, através do PAC do presidente Lula, esses dois importantes investimentos que são uma nova Unidade Básica de Saúde, lembrando que Penedo está há mais de 20 anos com a mesma rede e agora ganha sua 21ª UBS que vai ser construída na área da antiga Creche Denilma Bulhões. Também iremos construir a sede definitiva do nosso CAPS, na rua onde fica o Ministério Público, ao lado da segunda Creche CRIA de Penedo”, informa Ronaldo Lopes.

Os novos investimentos para o povo de Penedo foram conquistados com apoio da maioria dos vereadores, parlamentares que apoiam o desenvolvimento do município, e graças ao trabalho conjunto das secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura.

As pastas lideradas por mulheres (Amanda Lima/Seinfra e Waninna Mendonça/Saúde) no governo com maior paridade de gênero da história de Penedo prepararam os projetos que foram aprovados pelo governo federal.

UBS e CAPS

Planejada para atender o aumento da demanda que sobrecarrega a UBS São José, a nova Unidade Básica de Saúde da rede municipal está orçada em R$ 2.166.318,75, obra a cargo da empresa Critério Engenharia Ltda.

A 21ª unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai absorver as famílias do bairro Raimundo Marinho e proximidades, entre eleas as que irão morar no Conjunto Geraldo Lobo, residencial do Minha Casa, Minha Vida que está sendo construído ao lado da Escola Municipal Wilton Lucena.

Na ocasião, Ronaldo Lopes informou a homenagem à enfermeira Ana Beatriz Cavalcante, vítima de feminicídio ocorrido em Penedo em dezembro do ano passado e cujo nome identificará a Unidade Básica de Saúde.

Na mesma linha de atuação que amplia o acesso da população penedense ao SUS, o Centro de Atenção Psicossocial vai ganhar local próprio, investimento que totaliza R$ 2.676.313,31 e será erguido pela empresa C L Santos e Cia Ltda.

Neste caso, o CAPS mantém o reconhecimento aos serviços prestados pelo médico Oceano Carleal, profissional que identifica o serviço especializado em saúde mental.

Centro de Hemodiálise

Outra excelente notícia divulgada por Ronaldo Lopes durante a agenda de trabalho foi a homologação do Centro de Hemodiálise Dr. Hélio Nogueira Lopes pelo Ministério da Saúde, com portaria que oficializa o ato prevista para ser publicada na próxima semana.

Secretário executivo da Sesau Alagoas que atuou diretamente para viabilizar o funcionamento da hemodiálise ofertada pela Santa Casa de Misericórdia de Penedo, Guilherme Lopes lembrou que a campanha de desinformação contra o serviço está superada.

“Eu busquei informações e fui informado que mais sete pessoas já estão fazendo sua hemodiálise em Penedo e isso mostra confiança no serviço que poderá atender mais pessoas da cidade e da região com a habilitação do Ministério da Saúde”, disse Guilherme Lopes.

Ele também aproveitou para corrigir outra distorção lançada pela oposição. “Disseram que primeiro o serviço teria que estar habilitado pelo Ministério da Saúde para funcionar, quando é justamente o contrário. É preciso abrir para a população ser atendida, gerando assim uma série histórica de dados que serão analisados pelo Ministério e foi assim que conseguimos a habilitação: a hemodiálise está funcionando em Penedo e agora vai contar com mais recursos para poder atender mais pessoas”, afirmou Guilherme Lopes.

Por Secom PMP