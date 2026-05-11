Prefeito Ronaldo Lopes apresenta projeto da Nova Praça Santa Luzia em Penedo

O prefeito Ronaldo Lopes divulgou o projeto da Nova Praça Santa Luzia, um dos espaços mais tradicionais e afetivos de Penedo. A iniciativa integra o PAP, Programa Acelera Penedo, e marca mais uma etapa de cuidado com os locais públicos que fazem parte da memória da cidade e da rotina das famílias penedenses.

Localizada no bairro de Santa Luzia, a praça também leva o nome de Adair Freire Pereira e carrega uma forte ligação com a história de muitas gerações. Em vídeo divulgado pelo prefeito, Ronaldo Lopes destaca que o espaço fez parte da infância e da vida de muitos moradores, reforçando o valor simbólico da praça para a comunidade.

Segundo o prefeito, o local está há muito tempo sem conservação e agora passa a receber uma proposta de revitalização para se transformar em um ambiente mais bonito, moderno e acolhedor.

“Todos nós, na infância, em algum período da nossa vida, já frequentamos essa praça, a Praça Santa Luzia. Essa praça há muito tempo está sem conservação e agora nós vamos fazer a nova Praça Santa Luzia”, afirma Ronaldo Lopes no vídeo.

As imagens em 3D divulgadas pela Prefeitura de Penedo mostram uma nova configuração para o espaço, com áreas verdes, caminhos para circulação, iluminação, bancos, quiosques, parque infantil, parque pet, academia, fonte decorativa e ambientes de convivência. A proposta também valoriza o paisagismo e cria uma praça mais organizada, convidativa e preparada para receber crianças, jovens, adultos, idosos e famílias inteiras.

A Nova Praça Santa Luzia será um equipamento público voltado ao lazer, ao encontro das pessoas e à valorização da vida comunitária. O projeto preserva a importância tradicional do local, mas apresenta uma nova beleza para uma área muito frequentada por moradores da região e por pessoas de outras partes da cidade.

Ao apresentar a proposta, Ronaldo Lopes destacou que a comunidade poderá acompanhar como a praça ficará após a intervenção.

“Vocês estão vendo as imagens da perspectiva, como ela vai ficar. É uma praça muito frequentada por todas as pessoas, principalmente por quem mora aqui na região de Santa Luzia”, disse o prefeito.

A divulgação da Nova Praça Santa Luzia amplia o conjunto de ações da Prefeitura de Penedo voltadas para inovação, crescimento urbano e requalificação de áreas públicas. Mais do que uma obra, o projeto representa a recuperação de um espaço de memória, convivência e afeto para a população.

Fonte: SECOM/PMP