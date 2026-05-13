Adolescente é apreendido por vandalismo e apologia ao nazismo em escola de Penedo

Adolescente é apreendido por vandalismo e apologia ao nazismo em escola de Penedo

Um adolescente foi apreendido suspeito de vandalizar uma escola estadual com símbolo associado ao nazismo em Penedo, no Litoral Sul de Alagoas. O caso foi confirmado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal) na terça-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Sinteal, o episódio ocorreu no dia 6 de maio, após a direção da Escola Estadual Professor João Valeriano de Oliveira identificar pichações em um banheiro da unidade. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que o suspeito é aluno da escola.

De acordo com o sindicato, o adolescente foi conduzido à delegacia do município. Com ele, policiais apreenderam armas brancas, luvas, um capuz e dispositivos eletrônicos com conteúdo relacionado a terrorismo.

Apesar disso, a polícia não confirmou se o material estava com ele na escola ou se foi encontrado na casa dele.

À TV Asa Branca Alagoas, o delegado Rômulo Andrade informou que o adolescente está sob custódia da Polícia Civil desde a última sexta-feira (8). A previsão é que ele seja transferido nesta quarta-feira (13), para a Unidade de Internação Masculina (UIM), em Maceió.

Durante visita à escola, o Sinteal também solicitou, com urgência, a reposição do vigia escolar. O servidor responsável pela função está afastado após passar por um procedimento cirúrgico.

Fonte: G1/AL