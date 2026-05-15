CRB fica no empate sem gols com o Fortaleza e está eliminado da Copa do Brasil

Com a torcida apoiando o time em grande número, o CRB até lutou, mas não se deu bem e não conseguiu avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (14), o Galo enfrentou o Fortaleza, no Estádio Rei Pelé, e ficou apenas no 0 a 0. Vale lembrar que no jogo de ida, disputado há três semanas, o time cearense venceu por 2 a 1 e por isso se classificou, no agregado.

A partida foi válida pelo jogo de volta da 5ª fase da competição nacional. Com o resultado adverso, a eliminação, o Alvirrubro deixa de receber a premiação de R$ 3 milhões, que vai para os cofres do Leão, por ter avançado de fase.

No próximo domingo (17), às 20h30, o time regatiano enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife-PE, pela 9ª rodada do Brasileiro da Série B. E o Leão do Pici faz o clássico com o Ceará, no Castelão, também no domingo (17), mas às 18h30.

Fonte: Gazetaweb