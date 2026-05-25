Ex-prefeita de Passo do Camaragibe, Márcia Coutinho declara apoio à pré-candidatura de Guilherme Lopes a deputado estadual

25 de maio de 2026
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Assessoria

A pré-candidatura de Guilherme Lopes a deputado estadual ganha um novo reforço político em Alagoas. A ex-prefeita de Passo do Camaragibe, Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque, declarou apoio ao projeto liderado pelo penedense, ampliando o diálogo político em torno de uma representação mais forte para o Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa.

 

Com trajetória consolidada no litoral norte alagoano, Márcia Coutinho construiu presença pública a partir dos anos 2000, período em que passou a ocupar papel de destaque nas disputas eleitorais de Passo do Camaragibe. Filiada ao PMDB à época, ela foi eleita prefeita em 2004 e voltou a vencer a disputa municipal em 2012, mantendo influência em uma das regiões politicamente mais observadas do estado.

 

A adesão da ex-prefeita fortalece ainda mais o movimento que vem sendo construído em torno de Guilherme Lopes, especialmente pela capacidade de diálogo fora de sua base original em Penedo. O apoio de uma liderança com experiência administrativa e inserção eleitoral no litoral norte mostra que o nome de Guilherme começa a circular com mais força em diferentes regiões de Alagoas.

 

 

 

Fonte: Assessoria

 

25 de maio de 2026
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