Penedo recebe dois novos veículos para fortalecer os serviços de saúde do município

Penedo recebe dois novos veículos para fortalecer os serviços de saúde do município

A saúde pública de Penedo acaba de ganhar um importante reforço. Nesta quarta-feira, 03 de junho, o prefeito Ronaldo Lopes e a secretária municipal de Saúde, Wannina Mendonça, visitaram os dois novos veículos destinados ao município por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, através do Ministério da Saúde.

Os novos equipamentos consistem em uma van com capacidade para 16 passageiros e um micro-ônibus com 28 lugares, ampliando a estrutura de transporte voltada ao atendimento da população e ao fortalecimento das ações da rede municipal de saúde.

Durante a visita aos veículos, Ronaldo Lopes destacou a importância dos novos investimentos para melhorar ainda mais os serviços oferecidos aos penedenses.

“São equipamentos muito importantes para ampliar nossa condição de trabalho e melhorar ainda mais o atendimento ao povo de Penedo. Fiz questão de conhecer de perto esses veículos porque sei da importância que eles terão para fortalecer a saúde do nosso município”, afirmou o prefeito.

Os veículos foram entregues durante solenidade realizada em Maceió, no estacionamento do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. O evento marcou a entrega de 47 novos veículos para a Rede Assistencial de Saúde de Alagoas, resultado de investimentos da ordem de R$ 26,8 milhões oriundos do PAC do Ministério da Saúde.

Na ocasião, o vice-prefeito Valdinho Monteiro e a secretária Wannina Mendonça representaram o município de Penedo durante o recebimento oficial dos veículos.

Entre os 35 municípios alagoanos contemplados pela iniciativa, Penedo esteve entre os poucos que receberam dois veículos na mesma etapa do programa. Enquanto a maioria das cidades foi beneficiada com apenas um equipamento, o município recebeu uma van e um micro-ônibus, ampliando significativamente sua capacidade de atendimento e transporte na área da saúde.

O prefeito Ronaldo Lopes também destacou a importância da parceria entre os governos federal, estadual e municipal para garantir avanços concretos na assistência à população.

“Quero agradecer ao Governo Federal, ao presidente Lula e ao Ministério da Saúde por mais esse apoio à saúde de Penedo. São investimentos que chegam para melhorar a qualidade dos serviços e oferecer mais conforto e dignidade à nossa população”, ressaltou.

Os novos veículos passam a integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para o transporte de usuários, ampliação dos atendimentos especializados e fortalecimento da rede pública de saúde do município.

Com investimentos contínuos em infraestrutura, equipamentos e qualificação dos serviços, a Prefeitura de Penedo segue trabalhando para oferecer uma saúde cada vez mais eficiente, humanizada e acessível para todos os penedenses.

Fonte: Secom PMP