Bombeiro resgata pedreiro e criança após desabamento em Arapiraca: ‘Se arriscar muito para salvar muito’

Bombeiro resgata pedreiro e criança após desabamento em Arapiraca: ‘Se arriscar muito para salvar muito’

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) resgatou um pedreiro e uma criança de 7 anos após o teto de um hortifruti desabar na tarde de terça-feira (2), em Arapiraca , no Agreste de Alagoas. O estabelecimento estava em obras e foi interditado pela Defesa Civil após o incidente.

De acordo com o militar, identificado como sargento Régis, o pedreiro ficou soterrado sob os escombros, mas sofreu apenas escoriações. A criança não se feriu.

Segundo Régis, a situação exigiu uma ação rápida, mesmo sem os equipamentos de proteção e sem o apoio da equipe de bombeiros.

“Costumamos dizer que ser bombeiro é arriscar-se muito para salvar muito também. No momento, não pensei em muita coisa”, disse.

O militar estava de folga e passava pela região com a esposa e o filho quando percebeu a movimentação causada pelo desabamento.

“Logo que vi a situação, pedi para minha esposa parar o carro e corri para o hortifruti. Me identifiquei e, com a ajuda de dois civis, consegui retirar o pedreiro dos escombros”, relatou o bombeiro em entrevista à TV Asa Branca.

Após ser resgatado, o trabalhador informou que havia uma criança nos fundos do imóvel. Mesmo diante do risco de um novo colapso da estrutura, o sargento se dirigiu até a criança e a salvou.

“Havia sim o risco de mais desabamento, mas tenho filho e só pensei nele na hora de salvar a criança. No final, deu tudo certo”, afirmou.

A Defesa Civil esteve no local após o desabamento e interditou o imóvel. As causas do acidente deverão ser apuradas.

Fonte: G1/AL