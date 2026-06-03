Bombeiro resgata pedreiro e criança após desabamento em Arapiraca: ‘Se arriscar muito para salvar muito’

3 de junho de 2026
0 74
Arquivo Pessoal

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) resgatou um pedreiro e uma criança de 7 anos após o teto de um hortifruti desabar na tarde de terça-feira (2), em Arapiraca , no Agreste de Alagoas. O estabelecimento estava em obras e foi interditado pela Defesa Civil após o incidente.

 

De acordo com o militar, identificado como sargento Régis, o pedreiro ficou soterrado sob os escombros, mas sofreu apenas escoriações. A criança não se feriu.

 

Segundo Régis, a situação exigiu uma ação rápida, mesmo sem os equipamentos de proteção e sem o apoio da equipe de bombeiros.

 

“Costumamos dizer que ser bombeiro é arriscar-se muito para salvar muito também. No momento, não pensei em muita coisa”, disse.

 

O militar estava de folga e passava pela região com a esposa e o filho quando percebeu a movimentação causada pelo desabamento.

 

“Logo que vi a situação, pedi para minha esposa parar o carro e corri para o hortifruti. Me identifiquei e, com a ajuda de dois civis, consegui retirar o pedreiro dos escombros”, relatou o bombeiro em entrevista à TV Asa Branca.

 

Após ser resgatado, o trabalhador informou que havia uma criança nos fundos do imóvel. Mesmo diante do risco de um novo colapso da estrutura, o sargento se dirigiu até a criança e a salvou.

 

“Havia sim o risco de mais desabamento, mas tenho filho e só pensei nele na hora de salvar a criança. No final, deu tudo certo”, afirmou.

 

A Defesa Civil esteve no local após o desabamento e interditou o imóvel. As causas do acidente deverão ser apuradas.

 

 

Fonte: G1/AL

3 de junho de 2026
0 74

Artigos relacionados

PP e PL fecham aliança entre Alfredo Gaspar e Arthur Lira para o Senado de Alagoas

2 de junho de 2026

Operação prende alvos de cometerem crimes de violência doméstica em Maceió e no interior

1 de junho de 2026

Recém-nascida engasgada é salva por PMs em posto de Arapiraca

30 de maio de 2026

Governo de Alagoas publica edital com 1.620 vagas para professores da rede estadual

29 de maio de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo