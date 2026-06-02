Ronaldo Lopes apresenta revitalização da Praça 12 de Abril, novo projeto do PAP

O prefeito Ronaldo Lopes apresentou recentemente mais uma obra que será realizada por meio do PAP, Programa Acelera Penedo. A gestão municipal destacou o projeto de revitalização da Praça 12 de Abril, um dos espaços mais simbólicos da cidade.

Localizada em uma área estratégica de Penedo, próxima a prédios históricos e às margens do rio São Francisco, a Praça 12 de Abril será totalmente revitalizada para melhor receber moradores e turistas que visitam diariamente o município.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ronaldo Lopes ressaltou a importância do espaço para a história da cidade. A praça leva no nome a data em que Penedo foi elevada à condição de vila, reforçando seu valor histórico e afetivo para a população penedense.

“Mais uma obra muito importante para a nossa cidade, vamos fazer aqui, com recursos do PAP, Programa Acelera Penedo”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes durante a gravação.

De acordo com o gestor, a revitalização busca tornar o espaço mais bonito, acolhedor e preparado para atender às necessidades da população e dos visitantes. A intervenção faz parte do conjunto de obras do Programa Acelera Penedo, que vem sendo apresentado como um instrumento de transformação urbana, turística e econômica para o município.

A Praça 12 de Abril está inserida em uma das regiões mais visitadas de Penedo, cercada por referências arquitetônicas e culturais que ajudam a contar a história da cidade. Com a revitalização, o espaço deve ganhar nova vida e fortalecer ainda mais o potencial turístico do centro histórico.

As obras do PAP têm como objetivo impulsionar o desenvolvimento de Penedo, valorizando áreas públicas, melhorando a infraestrutura urbana e criando novos ambientes de convivência. No caso da Praça 12 de Abril, a proposta também reforça a ligação da cidade com sua memória, sua paisagem e seu principal cartão-postal natural, o rio São Francisco.

Fonte: SECOM/PMP