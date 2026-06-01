‘Diga Ronaldo’ estreia falando sobre hemodiálise e leva aos penedenses temas que fazem parte da vida da cidade

Novo programa de Ronaldo Lopes terá episódios semanais nas redes sociais e inserções na Penedo FM, com uma linguagem direta sobre assuntos de interesse da população

1 de junho de 2026
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O prefeito Ronaldo Lopes lançou, nesta segunda-feira, 1º de junho, o programa “Diga Ronaldo”, um novo formato de comunicação pensado para tratar, de maneira simples e direta, de temas que fazem parte da rotina dos penedenses.

 

A proposta é levar ao público conversas rápidas, objetivas e com a marca pessoal de Ronaldo Lopes, abordando assuntos ligados à cidade, aos serviços que impactam a população e às transformações vividas por Penedo nos últimos anos.

 

Inicialmente, o “Diga Ronaldo” vai ao ar todos os dias nos intervalos da Penedo FM e do Penedo FM Play. Nas redes sociais, os episódios serão publicados sempre às segundas-feiras nos perfis @aqui.acontece, @penedofm, @penedofm97.3 e @ronaldoplopes.

 


Na estreia, o tema escolhido foi a hemodiálise em Penedo, serviço essencial para pacientes que precisam de tratamento renal contínuo. Durante o episódio, Ronaldo Lopes lembrou que a cidade sempre teve essa necessidade e destacou que muitas pessoas de Penedo e da região precisavam se deslocar com frequência para Maceió ou Arapiraca em busca do procedimento.

 

Segundo o prefeito, essa realidade mudou para os pacientes penedenses. Hoje, a população de Penedo é atendida na própria cidade, o que reduz o desgaste das viagens e permite que essas pessoas fiquem mais perto de suas famílias durante o tratamento.


“Essas pessoas se deslocavam sozinhas para Maceió e agora não. Agora elas estão perto da família, fazendo o tratamento que precisam fazer, com médico de qualidade, e tem sido um sucesso”, afirmou Ronaldo Lopes no programa.

 

A hemodiálise exige rotina, acompanhamento médico e estrutura adequada. Por isso, contar com esse atendimento em Penedo representa mais conforto, segurança e acolhimento para quem depende do serviço.

 

Com o “Diga Ronaldo”, o prefeito passa a tratar semanalmente de pautas que dialogam com a realidade local, em um formato leve, acessível e voltado para quem acompanha de perto o dia a dia da cidade.

 

 

 

Fonte: Assessoria

1 de junho de 2026
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