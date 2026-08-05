Flávio Bolsonaro anuncia deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele à Presidência

5 de agosto de 2026
0 52
Flávio Bolsonaro anuncia Alfredo Gaspar como vice. — Foto: Reprodução/ Youtube

Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta quarta-feira (5) que o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) será o candidato a vice-presidente na chapa dele nas eleições deste ano.

 

Gaspar é ex-promotor de Justiça, foi procurador-geral de Justiça e secretário de Segurança Pública do estado.

 

Eleito para a Câmara em 2022, ganhou projeção nacional como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

 

No discurso que anunciou Gaspar na chapa, Flávio destacou a atuação do deputado federal na segurança pública e a ligação dele com o berço eleitoral, Alagoas, e os demais estados do Nordeste.

 

“É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de Justiça, chefe de Ministério Público do seu estado”, disse Flávio.

 

Ele prosseguiu: “Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato”.

 

Em sua fala, Gaspar agradeceu a Flávio pela confiança e se comprometeu com o projeto de governo. “Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho”, disse.

 

“E estar aqui, de cabeça erguida, para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente”.

 

Ele também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas: do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro”, afirmou.

 

 

Fonte: G1/AL

5 de agosto de 2026
0 52

Artigos relacionados

PF realiza operação para desarticular grupo que usava hospital de AL para beneficiar candidatos políticos

4 de agosto de 2026

PP lança Arthur Lira candidato ao Senado por Alagoas

2 de agosto de 2026

Pai morre ao tentar salvar filho de afogamento na Praia da Lagoa do Pau, em Coruripe

1 de agosto de 2026

Dois jovens morrem após moto bater em ônibus em Alagoas

1 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.