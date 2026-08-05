Festival do Cachorro-Quente será promovido pela Paróquia da Santa Cruz no dia 22 de agosto

Festival do Cachorro-Quente será promovido pela Paróquia da Santa Cruz no dia 22 de agosto

A Paróquia da Santa Cruz convida toda a comunidade para participar do Festival do Cachorro-Quente, um momento de confraternização, sabor e alegria para reunir famílias e amigos.

O evento será realizado no dia 22 de agosto de 2026 (sábado), a partir das 15h, na Praça da Santa Cruz.

Durante o festival, os participantes poderão aproveitar uma oferta especial: 1 cachorro-quente acompanhado de 1 copo de refrigerante por apenas R$ 5,00. Também haverá um pula pula para quem quiser se divertir no preço acessível de R$ 2,00. A iniciativa busca proporcionar uma tarde agradável, com um lanche acessível e um ambiente de convivência para toda a comunidade.

A Paróquia da Santa Cruz convida todas as famílias a prestigiarem o evento e a viverem esse momento de união e descontração.

Serviço

Evento: Festival do Cachorro-Quente

Organização: Paróquia da Santa Cruz

Data: 22 de agosto de 2026

Horário: 15h

Local: Praça da Santa Cruz

Valor: R$ 5,00 (1 cachorro-quente + 1 copo de refrigerante)

Leve sua família e venha aproveitar o Festival do Cachorro-Quente!

por Redação