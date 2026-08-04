Cerimônia no Theatro Sete de Setembro vai entregar 382 certificados de conclusão de cursos profissionais gratuitos

Cerimônia no Theatro Sete de Setembro vai entregar 382 certificados de conclusão de cursos profissionais gratuitos

O trabalho conjunto da Prefeitura de Penedo com o Governo de Alagoas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) que qualifica pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho e o empreendedorismo tem mais uma etapa concluída.

Na noite da próxima quinta-feira, 06, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realiza a solenidade de entrega do certificado para 382 pessoas dos cursos desenvolvidos recentemente, em parceria com o Senar ou em articulação com as secretarias estaduais da Primeira Infância (SECRIA) e do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ).

Os investimentos na formação da mão-de-obra local por meio dos programas Emprega Mais Alagoas e Criando Renda – ambos do governo estadual e realizados graças à articulação da Secretaria Municipal de Assistência Social – propiciaram os cursos de Barbeiro, Unhas em Gel, Gerenciamento de Mídias Sociais e Designer de Sobrancelhas em Penedo, com 200 pessoas formadas sem custos para o participante.

Em conjunto com o SENAR, a qualificação desenvolvida de forma regular em comunidades da zona rural foi estendida para mulheres assistidas no CREAS, CRAS Santo Antônio, bairros Santa Cecília e Senhor do Bonfim, e também para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas da rede pública municipal.

Nessa linha de trabalho, os cursos profissionalizantes gratuitos foram de vestimenta (básico, moda praia e moda íntima), educação ambiental, beneficiamento de tubérculos, processamento de pescados e inclusão digital, com 182 concluintes.

A solenidade de entrega dos certificados acontecerá no Theatro Sete de Setembro, a partir das 18 horas de quinta-feira, 06.

Por Secom PMP