Cerimônia no Theatro Sete de Setembro vai entregar 382 certificados de conclusão de cursos profissionais gratuitos
O trabalho conjunto da Prefeitura de Penedo com o Governo de Alagoas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) que qualifica pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho e o empreendedorismo tem mais uma etapa concluída.
Na noite da próxima quinta-feira, 06, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realiza a solenidade de entrega do certificado para 382 pessoas dos cursos desenvolvidos recentemente, em parceria com o Senar ou em articulação com as secretarias estaduais da Primeira Infância (SECRIA) e do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ).
Os investimentos na formação da mão-de-obra local por meio dos programas Emprega Mais Alagoas e Criando Renda – ambos do governo estadual e realizados graças à articulação da Secretaria Municipal de Assistência Social – propiciaram os cursos de Barbeiro, Unhas em Gel, Gerenciamento de Mídias Sociais e Designer de Sobrancelhas em Penedo, com 200 pessoas formadas sem custos para o participante.
Em conjunto com o SENAR, a qualificação desenvolvida de forma regular em comunidades da zona rural foi estendida para mulheres assistidas no CREAS, CRAS Santo Antônio, bairros Santa Cecília e Senhor do Bonfim, e também para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas da rede pública municipal.
Nessa linha de trabalho, os cursos profissionalizantes gratuitos foram de vestimenta (básico, moda praia e moda íntima), educação ambiental, beneficiamento de tubérculos, processamento de pescados e inclusão digital, com 182 concluintes.
A solenidade de entrega dos certificados acontecerá no Theatro Sete de Setembro, a partir das 18 horas de quinta-feira, 06.
Por Secom PMP