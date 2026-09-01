Show de Mução em Penedo consolida o sucesso dos Eventos Culturais do OparaNews

1 de setembro de 2026
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O último dia 29 de agosto ficou marcado como uma noite de celebração ao humor e à cultura na região do Baixo São Francisco. O Centro de Convenções de Penedo foi o palco escolhido para a apresentação do renomado humorista Mução, que arrastou um excelente público em um espetáculo repleto de irreverência, fuxico e forte identificação com as raízes nordestinas.
O evento, realizado com o selo de qualidade do portal OparaNews, reforça o papel do veículo na promoção e no fortalecimento do calendário cultural do município.
Um dos momentos mais celebrados pelo público foi a participação especial da artista local A Poderosa. A humorista penedense esbanjou carisma e arrancou gargalhadas da plateia, mostrando a força e o talento do cenário humorístico da própria região.
A realização de mais um evento cultural pelo OparaNews movimenta não apenas o setor de lazer, mas também a economia local, atraindo fluxo para o comércio e o setor de serviços de Penedo. A organização do portal destacou o sucesso da noite e reafirmou o compromisso em continuar trazendo grandes produções artísticas e de entretenimento para a comunidade ribeirinha.

por Redação
1 de setembro de 2026
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