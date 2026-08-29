Ronaldo Lopes recebe Prêmio Dom Hélder Câmara, reconhecimento que reafirma sua liderança em Alagoas

Prefeito de Penedo foi escolhido pelo Conselho Curador do Instituto Cidadão e recebeu a homenagem nesta sexta-feira, 28, das mãos do jornalista Pedro Oliveira.

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, recebeu nesta sexta-feira, 28 de agosto, o Prêmio Dom Hélder Câmara de Lideranças Alagoanas, homenagem que reafirma a posição já consolidada do gestor entre as lideranças políticas de Alagoas.

A escolha foi feita pelo Conselho Curador do Instituto Cidadão e reúne nomes de destaque da vida pública e institucional do estado. Além de Ronaldo Lopes, foram selecionados o procurador-geral de Justiça Lean Araújo, o defensor público Ricardo Melro, a deputada Cibele Moura, o vereador Rui Palmeira e o ex-governador Teotonio Vilela.

Homenagem entregue pessoalmente em Penedo A premiação foi entregue na própria residência de Ronaldo Lopes. O presidente do Instituto Cidadão, o jornalista Pedro Oliveira, esteve pessoalmente com o prefeito e fez a entrega do diploma e do troféu. De acordo com publicação do Instituto Cidadão, o Prêmio Dom Hélder Câmara reconhece a participação efetiva dos homenageados no apoio a ações voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento econômico de Alagoas. Para Ronaldo Lopes, a homenagem soma-se a uma trajetória política já reconhecida no estado e reforça a presença de Penedo no cenário alagoano, especialmente pela atuação do município e de sua gestão em pautas relacionadas ao desenvolvimento.

Fonte: Assessoria