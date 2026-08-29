Ronaldo Lopes recebe Prêmio Dom Hélder Câmara, reconhecimento que reafirma sua liderança em Alagoas
Prefeito de Penedo foi escolhido pelo Conselho Curador do Instituto Cidadão e recebeu a homenagem nesta sexta-feira, 28, das mãos do jornalista Pedro Oliveira.
O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, recebeu nesta sexta-feira, 28 de agosto, o Prêmio Dom Hélder Câmara de Lideranças Alagoanas, homenagem que reafirma a posição já consolidada do gestor entre as lideranças políticas de Alagoas.
A escolha foi feita pelo Conselho Curador do Instituto Cidadão e reúne nomes de destaque da vida pública e institucional do estado. Além de Ronaldo Lopes, foram selecionados o procurador-geral de Justiça Lean Araújo, o defensor público Ricardo Melro, a deputada Cibele Moura, o vereador Rui Palmeira e o ex-governador Teotonio Vilela.
Fonte: Assessoria