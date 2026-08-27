Projeto Fiscal Carlinhos nas Escolas leva educação ambiental e cidadania para estudantes em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência de Fiscalização Urbana (SUFISCU), desenvolve o Projeto Fiscal Carlinhos nas Escolas. A iniciativa do órgão instituído pelo prefeito Ronaldo Lopes visa transformar o ambiente escolar em um espaço de conscientização sobre cidadania, organização da cidade e cuidado com o meio ambiente.

Com palestras educativas e uso de material de fácil entendimento, as ações são voltadas para crianças e adolescentes, começando pela rede pública municipal de ensino.

“O nosso projeto visa trazer bem-estar para a sociedade, mostrar para as crianças que a fiscalização urbana é um trabalho de educação ambiental. Nós fazemos isso para conscientizar a população, desde cedo, ainda quando criança, e na escola é o espaço ideal para promover a educação ambiental”, explica o superintendente José Sílvio.

Na tarde desta quarta-feira, 26, a equipe do Fiscal Carlinhos nas Escolas visitou a recém-inaugurada Escola Municipal Maria Lucinda Almeida Peixoto, onde estudantes da Escola Josef Bergmann e do anexo da Escola Irmã Jolenta estão concluindo o ano letivo.

Com muita interatividade e colaboração das professoras e da direção da unidade de ensino, a atividade extra-curricular foi aprovada por alunos e alunas do Jardim 2 e do 3º e do 4º ano do ensino fundamental, todos reunidos na mesma sala.

“Além de promover a conscientização sobre o que é realmente postura urbana, o nosso projeto trata também sobre o papel do fiscal de postura, esse servidor público que organiza a cidade para que todos sintam-se bem na cidade onde residem”, acrescenta o superintendente da SUFISCU.

Durante os encontros, fiscais de postura compartilham orientações práticas sobre o papel da fiscalização e como pequenas atitudes individuais impactam a convivência coletiva, alertando especialmente para os seguintes temas:

Descarte Correto de Resíduos: Alertas sobre não colocar o lixo fora do horário de coleta e evitar o acúmulo de entulhos e restos de materiais nas vias públicas.

Alertas sobre não colocar o lixo fora do horário de coleta e evitar o acúmulo de entulhos e restos de materiais nas vias públicas. Preservação e Saúde: Orientações sobre o não lançamento de água servida (água suja de lavar roupas/louças) na rua, prevenindo riscos à saúde e danos na pavimentação.

Orientações sobre o não lançamento de água servida (água suja de lavar roupas/louças) na rua, prevenindo riscos à saúde e danos na pavimentação. Uso Adequado das Calçadas: A importância de manter o passeio público desobstruído para garantir a livre circulação e a segurança dos pedestres, com especial atenção a idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A importância de manter o passeio público desobstruído para garantir a livre circulação e a segurança dos pedestres, com especial atenção a idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Regularização de Obras: Noções básicas sobre a necessidade de licenças e alvarás fornecidos pela prefeitura para a realização de construções e reformas.

Por Secom PMP