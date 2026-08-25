Instituto Penedo Previdência conquista Certificado Nacional de Qualidade Previdenciária

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência conquistou mais um importante reconhecimento pelos trabalhos que desenvolve.

A instituição que administra a aposentadoria e as pensões do pessoal aposentado da Prefeitura de Penedo recebeu o Certificado Nacional de Qualidade Previdenciária da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios- ANEPREM.

O reconhecimento às boas práticas de governança, gestão, transparência e sustentabilidade previdenciária no Penedo Previdência ocorreu em Recife-PE, durante o 20º Encontro de Previdências Públicas da APEPP, evento que também sediou a 1ª Conferência Nordestina de Previdências da ANEPP e o 9º Simpósio Nacional da ANEPREM.

“Essa conquista representa muito mais do que um certificado. É o resultado do compromisso, da dedicação e do trabalho diário da nossa equipe, da condução determinada pelo prefeito Ronaldo Lopes, que atua com responsabilidade e busca constantemente o aprimoramento da gestão cada vez mais eficiente, responsável e comprometida com servidores e segurados”, destaca Alfredo Pereira, presidente do Instituto Penedo Previdência.

Ainda durante a programação realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, no auditório da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), Penedo conquistou um novo destaque, com Alfredo Pereira eleito vice-presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência Pública – ANEPP.

A posse da nova diretoria pontuou a agenda de trabalho que reuniu representantes de previdências públicas estaduais e municipais.

“É com satisfação que recebemos esse Certificado Nacional de Qualidade Previdenciária, reconhecimento de uma instituição que atua em todo o país, focada nas questões da previdência pública. Quando nós assumimos, precisamos corrigir o percentual do repasse da prefeitura para o Penedo Previdência, então o nosso trabalho é feito, acima de tudo, com responsabilidade e respeito aos nossos servidores”, afirma o prefeito Ronaldo Lopes, parabenizando Alfredo Pereira pela posse na associação nacional.

As lideranças da diretoria da ANEPP assumem com a missão de superar novos desafios e o compromisso renovado pelo fortalecimento dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

Por Secom PMP com Penedo Previdência