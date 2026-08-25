Concurso da Sefaz-AL: edital tem vagas com salário de R$ 25 mil

Concurso da Sefaz-AL: edital tem vagas com salário de R$ 25 mil

O edital do novo concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (25). São 40 vagas imediatas para o cargo de Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual (AFTE), com remuneração de R$ 25.270,68, além de outras 60 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Para concorrer, é necessário ter diploma de curso superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os aprovados e nomeados poderão ser lotados em qualquer unidade da Sefaz no estado, incluindo a sede, gerências regionais e postos fiscais.

Divisão das vagas

O edital prevê a classificação de até 100 candidatos. A distribuição é feita da seguinte forma:

Vagas imediatas (40 no total):

30 para ampla concorrência;

8 para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas;

2 para pessoas com deficiência.

Cadastro de reserva (60 no total):

45 para ampla concorrência;

12 para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas;

3 para pessoas com deficiência.

Inscrições e isenção da taxa

As inscrições devem ser feitas das 10h do dia 17 de setembro até as 18h do dia 21 de outubro (horário de Brasília), exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 300 e pode ser paga até 23 de outubro.

Candidatos que se enquadrem nas regras da legislação estadual podem pedir a isenção da taxa entre 17 e 24 de setembro. Segundo o edital, têm direito ao benefício:

Desempregados;

Pessoas inscritas em programas de assistência social;

Doadores de sangue ou medula óssea;

Trabalhadores que recebem até um salário mínimo (desde que atendam aos requisitos específicos).

Como serão as provas

O concurso será composto por provas objetivas e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas em Maceió. Caso não existam locais suficientes, a organização poderá aplicar os exames em outras cidades. As provas objetivas estão previstas para 20 de dezembro, no período da tarde, com duração de quatro horas e meia. Serão 160 itens no modelo certo ou errado (60 de conhecimentos básicos e 100 específicos). Entre as disciplinas cobradas estão: Direito (Tributário, Constitucional e Administrativo), Contabilidade, Economia, Estatística, Finanças Públicas, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Auditoria Fiscal, Reforma Tributária, Desenvolvimento de Sistemas e Segurança da Informação. Já a prova discursiva está marcada para 10 de janeiro, também com quatro horas e meia de duração. A avaliação valerá 40 pontos e será formada por quatro questões, com até 30 linhas cada, sobre ciência de dados, auditoria fiscal, finanças públicas e reforma tributária. Principais datas do concurso 17 a 24 de setembro: solicitação de isenção da taxa;

17 de setembro a 21 de outubro: período de inscrições;

23 de outubro: último dia para pagamento da taxa;

4 de dezembro: divulgação dos locais de prova;

20 de dezembro: aplicação das provas objetivas;

10 de janeiro: aplicação da prova discursiva;

5 de fevereiro: previsão de divulgação do resultado final das provas objetivas e provisório da discursiva. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Fonte: G1/AL