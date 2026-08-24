Quaest: Renan Filho lidera primeira pesquisa após início da campanha

24 de agosto de 2026
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Quaest: Renan Filho lidera primeira pesquisa após início da campanha. Jonathas Maresia

Renan Filho (MDB) lidera numericamente a primeira pesquisa de intenção de voto para o Governo de Alagoas divulgada após o início oficial da campanha eleitoral. Segundo o levantamento Quaest, divulgado na noite desta segunda-feira (24), o candidato do MDB tem 42%, enquanto JHC (PSDB) aparece com 40% no cenário de primeiro turno.

 

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Renan e JHC estão tecnicamente empatados. Lenilda Luna (UP) aparece com 1%, enquanto Márcio Jambo (Democrata) não pontuou. Os indecisos somam 10%, e os que pretendem votar em branco ou anular o voto representam 7%.

 

Em uma eventual disputa de segundo turno, Renan Filho e JHC aparecem empatados numericamente, ambos com 42% das intenções de voto. Nesse cenário, 9% dos entrevistados estão indecisos e 7% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

 

A pesquisa ouviu 804 eleitores entre os dias 20 e 23 de agosto. Contratado pela Elo Comunicação Ltda. com recursos próprios, o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) sob o número AL-05503/2026.

 

OUTROS DADOS

 

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Renan Filho também aparece numericamente à frente, com 17%, contra 16% de JHC. Outros nomes somam 1%, e o mesmo percentual foi registrado entre os que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer. Os indecisos chegam a 65%.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Renan Filho e JHC aparecem empatados, ambos com 42% das intenções de voto. Nesse cenário, 9% dos eleitores estão indecisos e 7% afirmaram que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos dois.

 

O levantamento também perguntou qual deve ser a postura do próximo governador em relação à atual gestão estadual. Para 37%, o eleito deve mudar apenas o que não está bom; 29% defendem a continuidade do trabalho realizado; e 27% consideram necessária uma mudança total. Outros 7% não souberam ou não responderam.

 

Sobre as alianças nacionais, 42% preferem que o próximo governador seja aliado do presidente Lula. Outros 30% querem um governador independente, enquanto 22% preferem um aliado de Flávio Bolsonaro. Os que não souberam ou não responderam somam 6%.

 

O apoio de Lula aumenta a possibilidade de voto para 30% dos entrevistados, não altera a escolha de 35% e diminui a chance de apoio para 29%. No caso de Flávio Bolsonaro, 22% disseram que seu apoio aumenta a possibilidade de votar em um candidato, 36% afirmaram que não faz diferença e 35% responderam que reduz essa chance.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

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