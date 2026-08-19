Semed Penedo debate combate ao racismo com diretores, professores e coordenadores

O tema é importante e, quando envolve crianças e adolescentes, se torna ainda mais sensível em sua abordagem no ambiente escolar. Assim, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo reuniu diretores, professores e coordenadores de ensino das 31 unidades educacionais para debater o racismo.

O encontro acontece durante todo o dia nesta quarta-feira, 19, e é promovido pelo Comitê Municipal da Educação Antirracista da Semed. A programação inclui palestras e debates abertos ao público. Com o tema ‘A Importância da Educação Antirracista’, o evento é realizado no auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal – Campus Penedo), nos turnos matutino e vespertino.

“Hoje estamos recebendo educadores e convidados para este grande evento, que acontece durante todo o dia, no qual estamos discutindo o antirracismo na escola. Contamos com a presença do palestrante e doutor Zezito Araújo. Um dos temas abordados neste encontro é a importância da implantação da Lei nº 10.639 nas escolas municipais. Então, hoje é um momento muito importante, em que os debates vão contribuir para que nós possamos ter, de fato, uma educação antirracista em todas as escolas”, explicou o articulador do Comitê Municipal da Educação Antirracista da Semed, Lucimar da Purificação.

Um dos pontos abordados no encontro desta quarta foi a Lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio no Brasil.

Historiador, antropólogo e Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), onde lecionou por quase 30 anos, Zezito de Araújo também deu sua contribuição sobre o tema.

“Uma das razões que nos faz estar aqui presentes é tratar dessa temática, que é muito importante para a educação brasileira e, especificamente, para Alagoas. Nós iremos tratar das relações raciais na perspectiva de uma educação antirracista. É fundamental que tenhamos essa discussão envolvendo os professores da educação básica, principalmente do ensino fundamental, onde temos a educação infantil. E o nosso papel aqui é dialogar com professores, coordenadores, supervisores e diretores, para que possamos implantar uma educação antirracista e uma educação que promova a equidade racial nas práticas das escolas”, enfatizou Zezito.

Mariana Pereira é orientadora social do Comitê Municipal da Educação Antirracista, além de fazer parte da equipe multidisciplinar da pasta. De acordo com a educadora, debater o tema é construir uma sociedade mais justa e consciente.

“Falar sobre Educação Antirracista é fundamental para construir uma sociedade mais justa, respeitosa e consciente. Capacitações como esta são importantes porque oferecem aos diretores, professores e profissionais da educação conhecimentos e ferramentas para reconhecer, prevenir e combater situações de racismo e preconceito dentro e fora do ambiente escolar. Esse é um trabalho que precisa começar desde a infância, quando as crianças estão em uma fase de formação de valores, aprendendo a respeitar as diferenças, conviver com o outro e construir sua própria identidade. Por isso, abordar o racismo de forma responsável, acolhedora e adequada à idade é essencial, principalmente por ser um tema sensível, que exige cuidado, conhecimento e preparação por parte dos educadores”, encerrou.

Por Secom PMP