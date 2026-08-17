Mução celebra 30 anos de carreira com grande show em Penedo no dia 29 de agosto

Mução celebra 30 anos de carreira com grande show em Penedo no dia 29 de agosto

O Centro de Convenções de Penedo será o palco de um dos eventos culturais mais aguardados do ano na região do Baixo São Francisco. O humorista Mução, referência nacional no humor regional, desembarca na cidade histórica para uma apresentação especial em celebração aos seus 30 anos de carreira.

Esta será a segunda vez que o artista se apresenta em Penedo, e a expectativa na região é alta. O público local e de cidades vizinhas promete lotar as dependências do Centro de Convenções mais uma vez para prestigiar a trajetória do humorista.

A procura antecipada confirma o sucesso do evento: quase 50% da carga total de ingressos já foi vendida. Isso demonstra que os ingressos podem se esgotar antes da data do show, reforçando a importância de garantir o acesso de forma antecipada.

O espetáculo: Pegadinhas e valorização cultural

Consagrado no rádio e na internet, Mução promete um show dinâmico com seus quadros mais icônicos para o palco. O repertório inclui as famosas pegadinhas ao vivo, causos inéditos e a interação direta com a plateia.

O evento também reforça o compromisso com a valorização do artista local. A abertura do show ficará por conta da irreverente Podderosa, talentosa artista local que promete abrir a noite com muito carisma e animação.

Serviço do Evento

Data: 29 de agosto

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções de Penedo

Realização e Produção: OparaNews

Valores dos Ingressos:

Inteira: R$ 50,00

Meia-entrada: R$ 25,00

Casadinha (dois ingressos): R$ 80,00

Pontos de Venda:

Pontos Físicos: Óticas Diniz e Galpão Zureta

Vendas Online: https://www.outgo.com.br/mucao-30-anos-penedo

Para mais informações entrar em contato pelo telefone (zap) : (82) 9 9802-4371

por Redação