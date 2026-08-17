Mução celebra 30 anos de carreira com grande show em Penedo no dia 29 de agosto
O Centro de Convenções de Penedo será o palco de um dos eventos culturais mais aguardados do ano na região do Baixo São Francisco. O humorista Mução, referência nacional no humor regional, desembarca na cidade histórica para uma apresentação especial em celebração aos seus 30 anos de carreira.
Esta será a segunda vez que o artista se apresenta em Penedo, e a expectativa na região é alta. O público local e de cidades vizinhas promete lotar as dependências do Centro de Convenções mais uma vez para prestigiar a trajetória do humorista.
A procura antecipada confirma o sucesso do evento: quase 50% da carga total de ingressos já foi vendida. Isso demonstra que os ingressos podem se esgotar antes da data do show, reforçando a importância de garantir o acesso de forma antecipada.
O espetáculo: Pegadinhas e valorização cultural
Consagrado no rádio e na internet, Mução promete um show dinâmico com seus quadros mais icônicos para o palco. O repertório inclui as famosas pegadinhas ao vivo, causos inéditos e a interação direta com a plateia.
O evento também reforça o compromisso com a valorização do artista local. A abertura do show ficará por conta da irreverente Podderosa, talentosa artista local que promete abrir a noite com muito carisma e animação.
Serviço do Evento
- Data: 29 de agosto
- Horário: 19h
- Local: Centro de Convenções de Penedo
- Realização e Produção: OparaNews
Valores dos Ingressos:
- Inteira: R$ 50,00
- Meia-entrada: R$ 25,00
- Casadinha (dois ingressos): R$ 80,00
Pontos de Venda:
- Pontos Físicos: Óticas Diniz e Galpão Zureta
- Vendas Online: https://www.outgo.com.br/mucao-30-anos-penedo
Para mais informações entrar em contato pelo telefone (zap) : (82) 9 9802-4371
por Redação