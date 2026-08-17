Mução celebra 30 anos de carreira com grande show em Penedo no dia 29 de agosto

17 de agosto de 2026
0 54

O Centro de Convenções de Penedo será o palco de um dos eventos culturais mais aguardados do ano na região do Baixo São Francisco. O humorista Mução, referência nacional no humor regional, desembarca na cidade histórica para uma apresentação especial em celebração aos seus 30 anos de carreira.  

 

Esta será a segunda vez que o artista se apresenta em Penedo, e a expectativa na região é alta. O público local e de cidades vizinhas promete lotar as dependências do Centro de Convenções mais uma vez para prestigiar a trajetória do humorista.

A procura antecipada confirma o sucesso do evento: quase 50% da carga total de ingressos já foi vendida. Isso demonstra que os ingressos podem se esgotar antes da data do show, reforçando a importância de garantir o acesso de forma antecipada.

 

 O espetáculo: Pegadinhas e valorização cultural

 

Consagrado no rádio e na internet, Mução promete um show dinâmico com seus quadros mais icônicos para o palco. O repertório inclui as famosas pegadinhas ao vivo, causos inéditos e a interação direta com a plateia.

 

O evento também reforça o compromisso com a valorização do artista local. A abertura do show ficará por conta da irreverente Podderosa, talentosa artista local que promete abrir a noite com muito carisma e animação.

 

Serviço do Evento

  • Data: 29 de agosto
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Convenções de Penedo
  • Realização e Produção: OparaNews

Valores dos Ingressos:

  • Inteira: R$ 50,00
  • Meia-entrada: R$ 25,00
  • Casadinha (dois ingressos): R$ 80,00

Pontos de Venda:

Para mais informações entrar em contato pelo telefone (zap) : (82) 9 9802-4371

 

 

por Redação

 

17 de agosto de 2026
0 54

Artigos relacionados

Festival de Teatro de Penedo volta a ser realizado depois de 13 anos

17 de agosto de 2026

Penedo amplia atendimento na zona rural com internet via satélite nos Expresso Saúde e Expresso Sorriso

17 de agosto de 2026

Nove anos depois, ASA volta à Série C e mira primeiro título nacional

16 de agosto de 2026

CSA perde para o Uberlândia no Rei Pelé e adia sonho do acesso à Série C

15 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.