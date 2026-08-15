CSA perde para o Uberlândia no Rei Pelé e adia sonho do acesso à Série C

15 de agosto de 2026
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O CSA perdeu por 2 a 0 para o Uberlândia na noite deste sábado (15), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e adiou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o time azul deixou escapar a classificação direta, mas ainda terá uma nova chance na repescagem da Série D.

 

A partida foi válida pela volta das quartas de final. O Uberlândia abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou antes do intervalo, ambos os gols em cobranças de escanteio. Da Silva marcou aos 35 minutos, enquanto Max Miller fez o segundo aos 45.

 

O CSA começou a partida com dificuldades para encontrar espaços. Com a vantagem construída no jogo de ida, o Uberlândia recuou e fechou bem a defesa. Assim, o time azul teve pouca liberdade para criar.

 

A primeira boa chance foi dos visitantes, em um chute cruzado de Tomás Bastos. O CSA respondeu pouco depois. Aos 10 minutos, Rian Santana avançou pela direita, mas finalizou para fora.

 

Enquanto o CSA tentava controlar o nervosismo, o Uberlândia aproveitava os espaços. Aos 25 minutos, Tomás Bastos apareceu livre na área, mas Yago Oliveira defendeu.

 

O primeiro gol saiu aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio, Samuel Alves cruzou da direita e Da Silva subiu entre os defensores para cabecear. A bola entrou sem chance para Yago Oliveira.

 

O CSA tentou reagir. Aos 40 minutos, Matheus Melo recebeu pela esquerda, avançou e bateu firme, mas não conseguiu marcar.

 

Pouco depois, porém, o Uberlândia ampliou. Aos 45 minutos, Tomás Bastos cobrou escanteio pela esquerda e Max Miller ganhou pelo alto para fazer 2 a 0.

 

Na segunda etapa, o CSA voltou mais ofensivo. Moacir Júnior fez mudanças para aumentar o ritmo da equipe, que passou a ocupar mais o campo de ataque. Ainda assim, o time teve dificuldade para transformar a pressão em finalizações perigosas.

 

Na reta final, Kayllan, Matheus Souza, Alan James, Lucas Silva e Ailton Santos tentaram diminuir a diferença. O CSA, porém, não conseguiu marcar.

 

Com o resultado, o time perdeu a invencibilidade que tinha em casa e ficou fora da disputa pelo acesso direto. Ainda assim, a temporada na Série D continua.

 

O CSA terá uma nova oportunidade na repescagem, em dois jogos. O adversário será definido neste domingo (16).

 

 

Fonte: AL24horas

15 de agosto de 2026
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