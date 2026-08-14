Operação do Creci e do Procon autua sete falsos corretores de imóveis

14 de agosto de 2026
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Operação do Creci autua falsos corretores de imóveis no interior de AL. Divulgação

Uma operação deflagrada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas (Creci/AL), em parceria com o Procon, resultou na autuação de sete falsos corretores no município de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Essas pessoas estavam exercendo a profissão sem ter habilitação para isso. Durante a ação, também foi constatada a prática de propaganda enganosa.

 

De acordo com o presidente do Creci, Sérgio Cabral, a ação aconteceu após o recebimento de denúncia anônima. Ao chegarem ao local indicado, as equipes constataram que alguns imóveis estavam sendo anunciados com a promessa de parcelamento, mas sem a aplicação de juros. Somente depois da negociação é que os consumidores descobriam que era preciso atender a alguns pré-requisitos para ter acesso ao benefício, o que incluía ser contemplado em um sorteio.

 

“Além da propaganda enganosa, o Creci e o Procon também confirmaram a existência de pessoas vendendo imóveis sem habilitação. Elas foram autuadas e têm um prazo para regularizar a situação”, afirmou Sérgio.

 

Ele ainda deu dicas para que as pessoas não caiam em golpes de falsos corretores, especialmente quando se trata de compras pela internet, como é comum ocontecer na plataforma OLX.

 

“Na hora de fazer o pagamento, a conta deve estar no nome do proprietário, da pessoa está nomeada na certidão de ônus”, afirma, destacando que é importante pedir a carteira de corretor ao negociar um imóvel com alguém.

 

 

Fonte: Gazetaweb

14 de agosto de 2026
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