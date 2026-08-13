Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em Delmiro Gouveia

13 de agosto de 2026
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Jalyson Rodrigues da Silva, de 16 anos, foi encontrado morto em Delmiro Gouveia. Redes Sociais

Jalyson Rodrigues da Silva, de 16 anos, que estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (11), foi encontrado morto nesta quinta-feira (13), em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. O corpo foi localizado em uma área de matagal próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Novo Horizonte.

 

O adolescente era procurado pela família desde o desaparecimento. Durante as buscas, a mãe dele, Joelma Rodrigues, fez um apelo público por informações que pudessem ajudar na localização do filho.

 

O corpo de Jalyson foi encontrado por agentes da Guarda Municipal por volta das 17h50. Conforme as primeiras informações repassadas pelas forças de segurança, o adolescente apresentava sinais de espancamento.

 

O local foi isolado para a realização dos procedimentos necessários e para preservar possíveis vestígios que possam contribuir com a investigação.

 

A Polícia Científica realizou os levantamentos iniciais, enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, além de trabalhar para identificar a autoria e a motivação do crime.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

13 de agosto de 2026
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