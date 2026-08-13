Ingressos esgotados: ASA terá casa cheia em jogo do acesso no próximo domingo

13 de agosto de 2026
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Estádio Fumeirão lotado, em Arapiraca. Apollo/ASA

A torcida alvinegra está contando os dias para o momento mais aguardado de toda a temporada: o jogo do acesso. A equipe arapiraquense não disputa a Série C há nove anos e, em 2025, bateu na trave, em frustrante eliminação para o Maranhão. Neste ano, com mais experiência, a equipe do ASA deu motivos para o seu torcedor acreditar no tão sonhado acesso. Por isso, os ingressos para a partida decisiva contra o Goiatuba, que acontecerá neste domingo (16), às 17h.

 

No mata-mata da Série D, o ASA disputou sete partidas, com cinco vitórias e dois empates. No último jogo, contra o Goiatuba, válido pelo confronto de ida das quartas de finais da competição, o Fantasma segurou o empate de 0 a 0.

 

Agora, a equipe alagoana jogará com o Fumeirão lotado, precisando de apenas uma vitória mínima para realizar o sonho de voltar a disputar a terceira divisão.

 

Em comunicado oficial nas redes sociais, o ASA agradeceu ao apoio do torcedor alvinegro, confira:

 

Ingressos encerrados. Agora é com a Nação Alvinegra.

O Fumeirão vai tremer. O jogo mais importante do ano chegou, e vocês fizeram a parte de vocês: os ingressos estão esgotados para a grande decisão diante do Goiatuba.

A cada ingresso comprado, a cada camisa vestida, a cada voz que vai ecoar nas arquibancadas, fica o nosso mais sincero MUITO OBRIGADO. Essa caminhada nunca foi só dentro de campo. Foi construída por jogadores, comissão, clube e, principalmente, por uma torcida que acreditou, empurrou e nunca soltou a mão do GIGANTE.

Domingo, às 17h, é decisão. É raça. É coração. É ASA.

Valeu, Nação Alvinegra! Agora, juntos, vamos buscar esse acesso.

 

 

Fonte: Gazetaweb

13 de agosto de 2026
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