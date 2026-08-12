Prefeitura de Penedo divulga programação da Semana da Pátria e ordem do Desfile Cívico

Prefeitura de Penedo divulga programação da Semana da Pátria e ordem do Desfile Cívico

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa a programação oficial para as comemorações da Semana da Pátria de 2026 e a ordem dos integrantes do desfile cívico de 07 de Setembro.

As atividades alusivas à Semana da Pátria terão início no dia 1º de setembro, estendendo-se até o dia 04, com todas as solenidades iniciando às 7 horas, na Praça Barão do Penedo.

A cerimônia de abertura contará com pronunciamento do secretário de Educação, Luciano Lucena, e apresentação da Banda Fanfarra Municipal Jorge Souza Nascimento. O prefeito Ronaldo Lopes fará o seu discurso no encerramento das solenidades na manhã de sexta-feira, 04 de setembro.

Além de escolas e apresentações de bandas, a programação da Semana da Pátria em Penedo conta ainda com a participação de militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil, além de servidores públicos, autoridades políticas e a população em geral.

Desfile Cívico

A tradicional parada cívica em homenagem à Independência do Brasil acontece a partir das 14 horas do dia 07 de Setembro, iniciando com revista das tropas pelo prefeito Ronaldo Lopes e comandantes das forças de segurança nas imediações da Praça Clementino do Monte.

Em seguida, o desfile segue em direção ao palanque oficial instalado no Centro Histórico, com abertura pela Marinha do Brasil, instituição que marcha acompanhada pela banda da Sociedade Musical Penedense.

As tropas do Tiro de Guerra de Penedo – unidade local do Exército Brasileiro – se apresentam na sequência, acompanhada pela Orquestra Filarmônica Lira 12 de Abril.

O desfile cívico em Penedo continua com militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Alagoas, integrantes do Grupo Desbravadores, usuários e trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Puxados pela banda municipal, estudantes, professores e servidores de unidades de ensino da Prefeitura de Penedo antecedem a apresentação da Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo, o Colégio Nossa Senhora de Fátima, a Escola Estadual Dr. Alcides Andrade e, finalizando o percurso, a Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

Por Secom PMP com Semed