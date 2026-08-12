Prefeitura de Penedo convoca artistas para o Cadastramento Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), inicia, a partir da próxima sexta-feira (16), uma nova etapa do Cadastramento Municipal de Cultura de Penedo. A ação seguirá até setembro, com atendimento presencial das 8h às 13h, na sede da secretaria, localizada na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico.

Nesta etapa, o cadastramento contempla as áreas de Música, Artes Cênicas, Literatura e Cultura Popular, reunindo artistas, grupos, coletivos, produtores culturais, mestres, mestras e demais fazedores de cultura do município.

A inscrição também pode ser on-line, acessando o Mapa Cultural de Penedo.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura e tem como objetivo ampliar e atualizar o mapeamento cultural de Penedo, identificando agentes, manifestações e expressões que representam a diversidade cultural do município.

De acordo com o superintendente municipal de Cultura e presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Marcos Muniz, esta nova etapa representa um avanço importante para o planejamento das políticas públicas culturais.

“Estamos dando continuidade ao maior processo de mapeamento cultural já realizado em nosso município. É fundamental que artistas, grupos, mestres e fazedores de cultura participem desse cadastramento. Paralelamente ao atendimento na Secretaria, também realizaremos ações de busca ativa para alcançar quem ainda não está inserido em nossa base de dados. Todas essas informações são essenciais para subsidiar a elaboração do primeiro Plano Municipal de Cultura de Penedo, instrumento que orientará as políticas públicas culturais para os próximos anos. Quanto mais representativo for esse levantamento, mais eficiente será o planejamento das ações e dos investimentos destinados ao setor cultural”, explicou.

Além de fortalecer o banco de dados da cultura local, o cadastramento será uma ferramenta fundamental para a construção do primeiro Plano Municipal de Cultura de Penedo, documento que estabelecerá diretrizes, metas e ações para o desenvolvimento cultural do município na próxima década.

A SEMCLEJ e o Conselho Municipal de Políticas Culturais reforçam o convite para que todos os fazedores de cultura participem do processo e contribuam para o fortalecimento das políticas públicas culturais em Penedo.

Fonte: Secom com SEMCLEJ