Homem morre asfixiado após engasgar com cuscuz em Alagoas
Um homem de 41 anos morreu por asfixia mecânica após se engasgar enquanto comia cuscuz, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. A causa da morte de José Pinheiro da Silva Júnior foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).
O caso aconteceu na quarta-feira (12), no bairro Brasília. Segundo informações apuradas, José estava em casa quando se engasgou. Ele ainda tentou buscar ajuda no quintal, mas perdeu a consciência, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.
Risco com alimentos farelentos
O médico-legista Germano Jatobá, responsável pelo exame de necropsia no IML de Arapiraca, confirmou que a morte foi provocada pela obstrução das vias aéreas. Segundo ele, outros casos semelhantes já foram registrados, inclusive envolvendo pessoas que se engasgaram ao comer cuscuz.
Alimentos mais secos ou farelentos podem representar risco quando não são mastigados adequadamente ou são consumidos rapidamente. Partículas podem seguir para a traqueia, em vez do esôfago, e impedir a passagem de ar.
O consumo de álcool e outras substâncias também aumenta o risco, já que reduz os reflexos responsáveis pela proteção das vias aéreas.
Segundo Germano Jatobá, o risco de engasgo também é maior entre idosos.
“Esse tipo de ocorrência é observado com frequência em pessoas idosas, principalmente em razão da sarcopenia, que é a perda progressiva de massa e força muscular. A condição pode comprometer a capacidade de mastigação e deglutição, aumentando o risco de engasgos”, explicou.
Como agir em caso de engasgo
Breitner Lima, enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), explicou que mastigar, engolir e respirar dependem de movimentos coordenados. Quando há uma falha nesse processo, o alimento pode seguir para as vias respiratórias e provocar uma obstrução. “Em algum desses momentos, se você falhar, esse bolo alimentar vai descer pela via aérea e vai obstruir, causando uma obstrução mecânica”, explicou.
Segundo o enfermeiro, se a pessoa engasgada ainda consegue falar ou tossir, ela deve pedir ajuda e continuar tentando expelir o alimento. Não é recomendado oferecer água ou outros alimentos durante o engasgo.
Nos casos de obstrução grave, quando a pessoa não consegue falar, tossir ou respirar, o Samu deve ser acionado imediatamente pelo 192.
De acordo com Breitner, as orientações atuais incluem cinco golpes entre as escápulas, na região das costas, seguidos de cinco compressões abdominais em adultos, repetindo as manobras até que o objeto seja expelido ou a vítima perca a consciência.
Caso a pessoa desmaie, deve ser iniciado o suporte básico de vida enquanto o atendimento de emergência está a caminho.
“O Samu já deve ser acionado antes mesmo de iniciar as manobras, porque, se o quadro do paciente se agravar, o Samu já estará a caminho e esse paciente não vai perder a vida por questões de minutos”, afirmou o enfermeiro.
Fonte: G1/AL