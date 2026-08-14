Homem morre asfixiado após engasgar com cuscuz em Alagoas

Breitner Lima, enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), explicou que mastigar, engolir e respirar dependem de movimentos coordenados. Quando há uma falha nesse processo, o alimento pode seguir para as vias respiratórias e provocar uma obstrução. “Em algum desses momentos, se você falhar, esse bolo alimentar vai descer pela via aérea e vai obstruir, causando uma obstrução mecânica”, explicou.