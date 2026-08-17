Festival de Teatro de Penedo volta a ser realizado depois de 13 anos

A primeira casa de espetáculos construída em Alagoas completará 143 anos de sua inauguração no próximo mês. E para comemorar o aniversário do Theatro Sete de Setembro, a Prefeitura de Penedo abre as portas do patrimônio cultural e arquitetônico para o Festival de Teatro de Penedo.

Realizado até 2013 pela Companhia Penedense de Teatro, o festival que movimentou a cena cultural na capital do Baixo São Francisco promoveu oito edições, todas estreladas por grupos locais e companhias de outras cidades/estados.

O incentivo às artes cênicas é resultado de trabalho conjunto, sendo correalizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ); e a Companhia Penedense de Teatro, com apoio do Movimento Retomada de Teatro de Grupo em Penedo e do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Penedo.

Ainda com espetáculos a definir, a IX edição do Festival de Teatro de Penedo acontecerá a partir do dia 11 de setembro, durante todos os finais de semana, até o final do mês, com o palco reservado aos espetáculos, reunindo artistas, grupos, agentes culturais e público em uma programação dedicada às artes cênicas que celebra a resistência do espaço cultural inaugurado em 07 de setembro de 1884, com a encenação da peça “O Violino do Diabo“.

Para a gestora da SEMCLEJ, Teresa Machado, “a retomada do Festival de Teatro de Penedo, 13 anos após sua última edição, reafirma o compromisso do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho com o fortalecimento da cultura penedense, com trabalhos que valorizam as nossas tradições, os nossos artistas e grupos culturais.”

Em outubro de 2025, a Prefeitura de Penedo lançou um edital de incentivo financeiro para companhias locais de teatro, iniciativa inédita no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura que desencadeou o Festival Retomada de Teatro.

Segundo o Superintendente Municipal de Cultura e Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Penedo, Marcos Muniz, a retomada do festival faz parte de um processo maior de fortalecimento das políticas públicas de cultura.

“O teatro de grupo tem protagonizado um importante movimento de retomada em Penedo. Em julho deste ano, a chamada pública que fizemos viabilizou a realização do Festival Retomada de Teatro e, agora, em setembro, mês em que celebramos o aniversário do Theatro Sete de Setembro, realizaremos a IX edição do Festival de Teatro de Penedo”, destaca.

Ainda segundo Marcos Muniz, o significado da retomada vai além da realização de uma nova edição do evento que movimentou a cena cultural penedense durante mais de uma década.

“Mais do que retomar um festival, estamos fortalecendo uma política cultural permanente, valorizando quem faz cultura e garantindo novos espaços para a produção teatral em Penedo”, reafirmando a tradição cultural e a utilização do Theatro Sete de Setembro, espaço com programação diversificada e datas reservadas, confirmando a vocação de Penedo para a economia criativa e programas culturais para a população e turistas.

Por Secom com assessoria SEMCLEJ