Penedo amplia atendimento na zona rural com internet via satélite nos Expresso Saúde e Expresso Sorriso

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu mais um passo para fortalecer e modernizar o atendimento oferecido à população da zona rural. Agora, o Expresso Saúde e o Expresso Sorriso, serviços que chegam diretamente às comunidades contam com acesso à internet, via satélite, para melhorar os atendimentos.

As unidades móveis percorrem as localidades rurais oferecendo consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de exames laboratoriais e citologia, entrega gratuita de medicamentos e atendimento odontológico completo.

Agora, os atendimentos ganham ainda mais agilidade e segurança com a aquisição de notebooks e internet Starlink. A nova estrutura permite que os profissionais tenham acesso ao sistema e registrem, em tempo real, as informações no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Na prática, dados como consultas, procedimentos e resultados de atendimentos podem ser inseridos diretamente durante a visita à comunidade. Antes da conectividade imediata, parte dessas informações precisava ser registrada manualmente e posteriormente lançada no sistema nas unidades de saúde.

A tecnologia também amplia as possibilidades de integração entre os profissionais. “Com acesso ao prontuário eletrônico, as equipes conseguem consultar informações já registradas nos postos de saúde, contribuindo para um atendimento mais seguro e completo. A conexão ainda possibilita a realização de teleconsultas e telinterconsultas, ampliando o acesso dos moradores da zona rural a outros profissionais e serviços de saúde”, explicou o Dr. Marcelo Martins.

Com o Expresso Saúde e o Expresso Sorriso, Penedo aproxima a atenção primária das comunidades rurais e utiliza a tecnologia como aliada para garantir mais qualidade, agilidade e dignidade no atendimento.

“É a tecnologia trabalhando em prol da saúde e levando mais qualidade, mais dignidade e mais cuidado para quem vive na zona rural. Esse é o compromisso da gestão Ronaldo Lopes, investir em inovação para que a saúde continue chegando cada vez mais perto das pessoas”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

por Gabriela Flores – jornalista e social mídia