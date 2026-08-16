Acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas feridas em Maragogi

16 de agosto de 2026
0 77

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois homens feridos na manhã deste domingo (16), no povoado Barra Grande, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.

 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), uma equipe com sete militares foi acionada para atender a ocorrência.

 

Um dos homens foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro, de 26 anos, recebeu atendimento dos bombeiros e estava consciente e orientado no momento do socorro.

 

A vítima apresentava lesões na face e no crânio, além de escoriações nos braços e nas pernas. Segundo o CBM, ele utilizava capacete no momento da colisão e foi arremessado com o impacto.

 

Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio para avaliação médica.

 

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre as possíveis causas da colisão.

 

 

Fonte: CadaMinuto

16 de agosto de 2026
0 77

Artigos relacionados

Homem é preso após agredir mulher e manter crianças trancadas em Maceió

16 de agosto de 2026

Operação do Creci e do Procon autua sete falsos corretores de imóveis

14 de agosto de 2026

Homem morre asfixiado após engasgar com cuscuz em Alagoas

14 de agosto de 2026

Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em Delmiro Gouveia

13 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.