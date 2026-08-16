Acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas feridas em Maragogi

Acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas feridas em Maragogi

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois homens feridos na manhã deste domingo (16), no povoado Barra Grande, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), uma equipe com sete militares foi acionada para atender a ocorrência.

Um dos homens foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro, de 26 anos, recebeu atendimento dos bombeiros e estava consciente e orientado no momento do socorro.

A vítima apresentava lesões na face e no crânio, além de escoriações nos braços e nas pernas. Segundo o CBM, ele utilizava capacete no momento da colisão e foi arremessado com o impacto.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio para avaliação médica.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre as possíveis causas da colisão.

Fonte: CadaMinuto